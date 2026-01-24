Встреча Путина с Уиткоффом и "Совет мира" – топ новостей недели

https://crimea.ria.ru/20260124/vstrecha-putina-s-uitkoffom-i-sovet-mira--top-novostey-nedeli-1152630536.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подписание устава "Совета мира". Встреча в Давосе президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Новые угрозы в адрес России со стороны Киева. Критичная ситуация в энергетике Украины и совет украинцам от директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Самая мощная в XXIвеке магнитная буря и полярные сияния над Крымом.О главных событиях этой недели – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Уиткоффа22 января президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта. Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры оказались содержательными и полезными. Стороны условились, что будут и дальше поддерживать плотные контакты как по Украине, так и иным темам. Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования конфликта. Коснулись вопросов создания Совета мира по Газе и ситуации вокруг Гренландии. Уиткофф и Кушнер поделились впечатлениям от контактов в Давосе.Также Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины."Совет мира"Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав создаваемого по инициативе американского лидера "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, устав вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией.Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово. Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.Трамп и ЗеленскийТакже в четверг в Давосе прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Диалог продлился менее часа. Американский лидер назвал беседу "хорошей" и заявил, что "все хотят завершения конфликта на Украине". Зеленский после встречи обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным Штатам.Операции против РФТремя днями ранее – в понедельник – Зеленский по итогам совещания с руководством СБУ анонсировал проведение новых боевых операций против России. Также глава киевского режима сообщил, что заслушал доклад Василия Малюка*, после которого анонсировал подготовку "асимметричных операций против России".Блэкаут на УкраинеЭнергетическая система Украины на этой неделе продолжила работу в режиме чрезвычайной ситуации. На этой неделе обесточенными оставались потребители в разных регионах страны, самая сложная ситуация сложилась в Киеве. Порядка половины домов остаются без отопления. Кроме того, в городе продолжают действовать экстренные графики отключения электричества. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал ситуацию очень трудной.В связи с энергокризисом на Украине директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посоветовала украинцам для веры в себя рычать по утрам."Вы должны поверить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите "р-р-р-р", – заявила Георгиева. И показала, как рычит лев.Магнитная буря и полярное сияние в КрымуВо вторник на Землю обрушилась планетарная магнитная буря уровня G4.7 – явление оказалось одним из самых крупных событий XXI века. По информации ученых, шторм спровоцировала огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3. Буря сопровождалась северными сияниями Крыму и на Кубани, сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

