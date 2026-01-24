https://crimea.ria.ru/20260124/v-zaporozhskoy-oblasti-8000-zhiteley-ostalis-bez-sveta-1152644495.html

В Запорожской области 8000 жителей остались без света

В запорожской области около 8000 абонентов обесточены в результате аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В запорожской области около 8000 абонентов обесточены в результате аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.На место уже выехали оперативные и ремонтные бригады для ликвидации аварии и скорейшего восстановления подачи электроэнергии, добавил губернатор.

