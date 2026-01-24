Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области 8000 жителей остались без света - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Запорожской области 8000 жителей остались без света
В Запорожской области 8000 жителей остались без света - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Запорожской области 8000 жителей остались без света
В запорожской области около 8000 абонентов обесточены в результате аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В запорожской области около 8000 абонентов обесточены в результате аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.На место уже выехали оперативные и ремонтные бригады для ликвидации аварии и скорейшего восстановления подачи электроэнергии, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
В Запорожской области 8000 жителей остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В запорожской области около 8000 абонентов обесточены в результате аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В связи со срабатыванием защиты на высоковольтной линии произошло частичное отключение электроснабжения Приморского и Бердянского муниципальных округов. Без электроснабжения остались около 8 тысяч абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.
На место уже выехали оперативные и ремонтные бригады для ликвидации аварии и скорейшего восстановления подачи электроэнергии, добавил губернатор.
Запорожская область Евгений Балицкий Электроэнергия Отключение электроэнергии
 
