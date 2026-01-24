https://crimea.ria.ru/20260124/v-subbotu-krym-snova-nyrnet-v-zimu-1152632735.html
В субботу Крым снова нырнет в зиму
В субботу Крым снова нырнет в зиму - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В субботу Крым снова нырнет в зиму
В субботу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T00:01
2026-01-24T00:01
2026-01-24T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110207/75/1102077506_0:55:3077:1785_1920x0_80_0_0_0a4b78e5a5b1773db8acd23a13892b66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...4.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...3, днем потеплеет до +7, в Евпатории - до +3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260122/v-krymu-na-dva-dnya-obyavleno-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie--1152602761.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110207/75/1102077506_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7e01d040317188806e59b0621b250062.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами ожидается мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6; днем 0…+5, на южном побережье до +8", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.
На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...3, днем потеплеет до +7, в Евпатории - до +3.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.