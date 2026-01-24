Рейтинг@Mail.ru
В субботу Крым снова нырнет в зиму - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В субботу Крым снова нырнет в зиму
В субботу Крым снова нырнет в зиму - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В субботу Крым снова нырнет в зиму
В субботу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T00:01
2026-01-24T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...4.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...3, днем потеплеет до +7, в Евпатории - до +3.
В субботу Крым снова нырнет в зиму

00:01 24.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Снег на берегу моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами ожидается мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6; днем 0…+5, на южном побережье до +8", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +5...7.
На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...3, днем потеплеет до +7, в Евпатории - до +3.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22 января, 12:57
В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
 
Крым, Крымский гидрометцентр, Крымская погода, Погода в Крыму, Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Евпатория
 
