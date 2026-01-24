https://crimea.ria.ru/20260124/v-sevastopole-pri-pozhare-v-zabroshke-obgorel-muzhchina-1152643233.html
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
В Севастополе спасатели вытащили из горящего заброшенного здания мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T12:16
2026-01-24T12:16
2026-01-24T12:16
новости
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
пожар
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143953280_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_24f8606169c7649df5b325c2fdabaf8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели вытащили из горящего заброшенного здания мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.ЧП произошло утром в субботу в Балаклавском районе. Вызов поступил в 10:24.Пожар площадью пять квадратных метров потушили в течение 15 минут.По данным МЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Накануне в ялтинском поселке Гаспра сотрудники МЧС спасли пожилую женщину из горящей хозпостройки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек На севере Крыма на пожаре погибла женщина
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143953280_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_a64a158fe1609935030f68a583aa4d62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, мчс севастополя
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
В Севастополе спасатели вытащили пострадавшего мужчину из горящего заброшенного здания