В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина - РИА Новости Крым, 24.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260124/v-sevastopole-pri-pozhare-v-zabroshke-obgorel-muzhchina-1152643233.html
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
В Севастополе спасатели вытащили из горящего заброшенного здания мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели вытащили из горящего заброшенного здания мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.ЧП произошло утром в субботу в Балаклавском районе. Вызов поступил в 10:24.Пожар площадью пять квадратных метров потушили в течение 15 минут.По данным МЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Накануне в ялтинском поселке Гаспра сотрудники МЧС спасли пожилую женщину из горящей хозпостройки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек На севере Крыма на пожаре погибла женщина
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина

В Севастополе спасатели вытащили пострадавшего мужчину из горящего заброшенного здания

12:16 24.01.2026
 
© МЧС СевастополяПожарная машина в Севастополе
Пожарная машина в Севастополе
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели вытащили из горящего заброшенного здания мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
ЧП произошло утром в субботу в Балаклавском районе. Вызов поступил в 10:24.
"Прибыв к месту, огнеборцы выяснили: горит заброшенное строение, внутри находится человек. Проникнув в задымленное помещение, сотрудники МЧС России обнаружили мужчину, его вынесли и передали медикам. В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Пожар площадью пять квадратных метров потушили в течение 15 минут.
По данным МЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Накануне в ялтинском поселке Гаспра сотрудники МЧС спасли пожилую женщину из горящей хозпостройки.
