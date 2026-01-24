Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/v-sevastopole-budut-slyshny-vzryvy--nazvana-prichina-1152642763.html
В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
В Севастополе в субботу весь день будут проходить противодиверсионные учения со стрельбой и реактивным бомбометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T11:15
2026-01-24T11:15
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826166_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_947086d19b89cf75ab78e94c7fe1a049.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу весь день будут проходить противодиверсионные учения со стрельбой и реактивным бомбометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ходе учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826166_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4539cfd84ed2eb7454d14d9c91476f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина

В Севастополе в субботу пройдут учения со стрельбами и бомбометанием

11:15 24.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу весь день будут проходить противодиверсионные учения со стрельбой и реактивным бомбометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В ходе учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
12:16В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
12:07Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
11:49Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
11:15В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
10:54Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
10:35Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
10:21Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
10:10Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
10:02Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
09:51Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
09:30Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК
09:15В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО
08:52На пенсии в новых регионах выделено четыре миллиарда рублей
08:01В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
07:50Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов
07:03Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии
00:01В субботу Крым снова нырнет в зиму
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
23:12В Севастополе остановили морской транспорт
Лента новостейМолния