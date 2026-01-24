https://crimea.ria.ru/20260124/v-sevastopole-budut-slyshny-vzryvy--nazvana-prichina-1152642763.html
В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу весь день будут проходить противодиверсионные учения со стрельбой и реактивным бомбометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ходе учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе в субботу пройдут учения со стрельбами и бомбометанием