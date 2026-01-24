Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/v-mid-otsenili-perspektivy-uregulirovaniya-na-ukraine-1152641248.html
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
Для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности, заявил РИА Новости директор Второго... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T08:01
2026-01-24T08:01
украина
переговоры
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
оаэ
внешняя политика
политика
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии", - заключил Полищук.Он отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.В столице Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу началось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал участников делегации РФ, но уточнил, что рабочая группа по вопросам безопасности получила инструкции от главы государства и вылетела в Абу-Даби утром в пятницу, она состоит из представителей Минобороны.Владимир Зеленский отправил в Абу-Даби делегацию во главе с руководителем своего офиса Кириллом Будановым*. В ее состав также вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы СБУ Александр Поклад, глава главного управления разведки Олег Иващенко, замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.США на переговорах представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в ДавосеВ Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-ДабиПереговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
украина
россия
сша
оаэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d6a9edf8396386041a877bc76d32af0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, переговоры, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, оаэ , внешняя политика, политика, новости сво
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине

Что должно быть в мирном плане по урегулированию на Украине - ответ МИД РФ

08:01 24.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", - сказал он.
"Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии", - заключил Полищук.
Он отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.
"Сейчас главное – и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", - сказал Полищук.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу началось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал участников делегации РФ, но уточнил, что рабочая группа по вопросам безопасности получила инструкции от главы государства и вылетела в Абу-Даби утром в пятницу, она состоит из представителей Минобороны.
Владимир Зеленский отправил в Абу-Даби делегацию во главе с руководителем своего офиса Кириллом Будановым*. В ее состав также вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы СБУ Александр Поклад, глава главного управления разведки Олег Иващенко, замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
США на переговорах представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
*внесен в России в список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
 
УкраинаПереговорыМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСШАОАЭВнешняя политикаПолитикаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52На пенсии в новых регионах выделено четыре миллиарда рублей
08:01В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
07:50Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов
07:03Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии
00:01В субботу Крым снова нырнет в зиму
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
23:12В Севастополе остановили морской транспорт
22:49Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное
22:38Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился
22:28Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
22:02Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
21:40Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – ранены пять человек
21:29Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
21:22В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта – Зеленский
21:01"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе
20:40Жизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП
20:16На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость
19:54В Симферополе монтаж коммуникаций остановит движение в центре
19:39Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
19:16За Тимошенко внесли залог в 767 тысяч долларов
Лента новостейМолния