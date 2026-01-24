https://crimea.ria.ru/20260124/v-krymu-otkrylsya-biznes-klub-dlya-zhenschin-iz-semey-uchastnikov-svo-1152634615.html

В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО

2026-01-24T09:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму состоялось первое заседание клуба женщин-предпринимателей из семей участников СВО, который создан для объединения, обсуждения бизнес-идей и помощи в делах и в жизни. Какие цели ставят в клубе и что уже делается, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по проектной работе Центра "Мой бизнес", руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС Крым) Екатерина Савичева.Центр был создан по инициативе выпускниц обучающей программы "СВОе дело", отметила Савичева."Мы с 2023-го года проводим образовательные программы для данной категории. И наши выпускницы многих потоков эту идею генерировали, очень хотели объединиться, чтобы общаться чаще. Хотели создать сообщество, которое будет решать какие-то вопросы вместе и, плюс, обсуждать бизнес-процессы", – рассказала Савичева.На первом же заседании клуб получил свое называние – "Горница". В одном таком слове, "древнерусском, с глубоким смыслом", удалось отразить все цели и идеи клуба, считает Савичева, ведь здесь обсуждают не только дела, а в планах еще масса новых мероприятий."Это в том числе и повышение компетенций в определенных отраслях, и мероприятия досуга. Мы будем делать спектакль, планируем снимать документальный фильм, делать бизнес-разборы в "Горнице". И мы уже наметили ходить друг к другу в гости, чтобы не только смотреть, как реализуется бизнес у наших участниц, но и подсказывать со стороны своего предпринимательского опыта", – поделилась Савичева.А опыт у участниц клуба "Горница" очень разный, отметила она. Это и производство колбасных и мясных продуктов, и транспортная сфера, и туризм, и дополнительное образование, и услуги парикмахерских и салонов красоты, и многое другое.На даже этим сильным женщинам требуется помощь, и в центре, а теперь и в его клубе, такую поддержку находят, подчеркнула она.Одна из них – полноформатная обучающая программа "СВОе дело" для вовлечения в предпринимательскую деятельность и помощи в развитии бизнеса участникам СВО и членам их семей, стартует 12 февраля, уточнила она.По словам Савичевой, от объединения женщин-предпринимателей из семей участников СВО ждут "большого эффекта" еще и потому, что "они здесь на одной волне"."Они понимают друг друга, потому что одни и те же психологические переживания и проблемы их объединяют, они говорят на одном языке, обсуждают одни и те же темы", – отметила Савичева.Она привела в пример первое совместное досуговое мероприятие бизнес-клуба, которое доказало важность такого объединения родственниц героев спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное Крым становится центром молодежного предпринимательства

