В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО
В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО
В Крыму состоялось первое заседание клуба женщин-предпринимателей из семей участников СВО, который создан для объединения, обсуждения бизнес-идей и помощи в... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T09:15
2026-01-24T09:15
2026-01-24T09:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму состоялось первое заседание клуба женщин-предпринимателей из семей участников СВО, который создан для объединения, обсуждения бизнес-идей и помощи в делах и в жизни. Какие цели ставят в клубе и что уже делается, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по проектной работе Центра "Мой бизнес", руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС Крым) Екатерина Савичева.Центр был создан по инициативе выпускниц обучающей программы "СВОе дело", отметила Савичева."Мы с 2023-го года проводим образовательные программы для данной категории. И наши выпускницы многих потоков эту идею генерировали, очень хотели объединиться, чтобы общаться чаще. Хотели создать сообщество, которое будет решать какие-то вопросы вместе и, плюс, обсуждать бизнес-процессы", – рассказала Савичева.На первом же заседании клуб получил свое называние – "Горница". В одном таком слове, "древнерусском, с глубоким смыслом", удалось отразить все цели и идеи клуба, считает Савичева, ведь здесь обсуждают не только дела, а в планах еще масса новых мероприятий."Это в том числе и повышение компетенций в определенных отраслях, и мероприятия досуга. Мы будем делать спектакль, планируем снимать документальный фильм, делать бизнес-разборы в "Горнице". И мы уже наметили ходить друг к другу в гости, чтобы не только смотреть, как реализуется бизнес у наших участниц, но и подсказывать со стороны своего предпринимательского опыта", – поделилась Савичева.А опыт у участниц клуба "Горница" очень разный, отметила она. Это и производство колбасных и мясных продуктов, и транспортная сфера, и туризм, и дополнительное образование, и услуги парикмахерских и салонов красоты, и многое другое.На даже этим сильным женщинам требуется помощь, и в центре, а теперь и в его клубе, такую поддержку находят, подчеркнула она.Одна из них – полноформатная обучающая программа "СВОе дело" для вовлечения в предпринимательскую деятельность и помощи в развитии бизнеса участникам СВО и членам их семей, стартует 12 февраля, уточнила она.По словам Савичевой, от объединения женщин-предпринимателей из семей участников СВО ждут "большого эффекта" еще и потому, что "они здесь на одной волне"."Они понимают друг друга, потому что одни и те же психологические переживания и проблемы их объединяют, они говорят на одном языке, обсуждают одни и те же темы", – отметила Савичева.Она привела в пример первое совместное досуговое мероприятие бизнес-клуба, которое доказало важность такого объединения родственниц героев спецоперации.
В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО
В Крыму женщинам из семей участников СВО помогают открывать и вести свое дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым.
В Крыму состоялось первое заседание клуба женщин-предпринимателей из семей участников СВО, который создан для объединения, обсуждения бизнес-идей и помощи в делах и в жизни. Какие цели ставят в клубе и что уже делается, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора по проектной работе Центра "Мой бизнес", руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС Крым) Екатерина Савичева.
Центр был создан по инициативе выпускниц обучающей программы "СВОе дело", отметила Савичева.
"Мы с 2023-го года проводим образовательные программы для данной категории. И наши выпускницы многих потоков эту идею генерировали, очень хотели объединиться, чтобы общаться чаще. Хотели создать сообщество, которое будет решать какие-то вопросы вместе и, плюс, обсуждать бизнес-процессы", – рассказала Савичева.
На первом же заседании клуб получил свое называние – "Горница". В одном таком слове, "древнерусском, с глубоким смыслом", удалось отразить все цели и идеи клуба, считает Савичева, ведь здесь обсуждают не только дела, а в планах еще масса новых мероприятий.
"Это в том числе и повышение компетенций в определенных отраслях, и мероприятия досуга. Мы будем делать спектакль, планируем снимать документальный фильм, делать бизнес-разборы в "Горнице". И мы уже наметили ходить друг к другу в гости, чтобы не только смотреть, как реализуется бизнес у наших участниц, но и подсказывать со стороны своего предпринимательского опыта", – поделилась Савичева.
А опыт у участниц клуба "Горница" очень разный, отметила она. Это и производство колбасных и мясных продуктов, и транспортная сфера, и туризм, и дополнительное образование, и услуги парикмахерских и салонов красоты, и многое другое.
"То есть, это достаточно серьезные, ответственные бизнесы. И мы были рады услышать запросы на масштабирование и развитие. Это сильные женщины во всем", – отметила Савичева.
На даже этим сильным женщинам требуется помощь, и в центре, а теперь и в его клубе, такую поддержку находят, подчеркнула она.
"У нас всегда есть запрос на маркетинговое продвижение, и мы активно этим занимаемся. Есть заявки на регистрацию товарных знаков, сертификацию продукции. Это все для такой категории граждан бесплатно. И у нас очень много образовательных программ", – поделилась Савичева.
Одна из них – полноформатная обучающая программа "СВОе дело" для вовлечения в предпринимательскую деятельность и помощи в развитии бизнеса участникам СВО и членам их семей, стартует 12 февраля, уточнила она.
По словам Савичевой, от объединения женщин-предпринимателей из семей участников СВО ждут "большого эффекта" еще и потому, что "они здесь на одной волне".
"Они понимают друг друга, потому что одни и те же психологические переживания и проблемы их объединяют, они говорят на одном языке, обсуждают одни и те же темы", – отметила Савичева.
Она привела в пример первое совместное досуговое мероприятие бизнес-клуба, которое доказало важность такого объединения родственниц героев спецоперации.
"Мы приглашали... из Санкт-Петербурга писательницу Ирину Бугрышеву, автора книги "Я трогаю войну руками"
. Она рассказывала о важности поддержки мужчин даже после тяжелых ранений, насколько влияет на их выздоровление, когда женщины рядом. Такая эмоция была в зале, многие плакали. Потому что у каждого есть вероятность, что нужна будет такая сильная поддержка. И когда они вместе, это легче переносится... У нас есть такие активные женщины, которые готовы делиться историями и помогать другим", – рассказала Савичева.
