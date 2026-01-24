Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло утром в субботу на трассе Евпатория – Черноморское близ села Красная Поляна.В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров, двое из них получили телесные повреждения. Их доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".Проводится проверка обстоятельств ДТП, ее ход контролирует прокуратура Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло утром в субботу на трассе Евпатория – Черноморское близ села Красная Поляна.
"Водитель 1955 года рождения, управляя рейсовым автобусом "СИМАЗ", двигаясь по маршруту Симферополь – Черноморское, при повороте на право не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу для встречного движения, допустив опрокидывание", - говорится в сообщении.
В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров, двое из них получили телесные повреждения. Их доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".
Проводится проверка обстоятельств ДТП, ее ход контролирует прокуратура Крыма.
