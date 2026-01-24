https://crimea.ria.ru/20260124/v-krymu-oprokinulsya-avtobus-s-passazhirami-1152646530.html

В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами

В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами - РИА Новости Крым, 24.01.2026

В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами

Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T14:24

2026-01-24T14:24

2026-01-24T14:27

ситуация на дорогах крыма

мвд по республике крым

крым

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

черноморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152646171_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_b87d28b706113caded0f2da6f197afcb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло утром в субботу на трассе Евпатория – Черноморское близ села Красная Поляна.В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров, двое из них получили телесные повреждения. Их доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".Проводится проверка обстоятельств ДТП, ее ход контролирует прокуратура Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, черноморский район