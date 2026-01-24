https://crimea.ria.ru/20260124/v-krymu-oprokinulsya-avtobus-s-passazhirami-1152646530.html
В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло утром в субботу на трассе Евпатория – Черноморское близ села Красная Поляна.В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров, двое из них получили телесные повреждения. Их доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".Проводится проверка обстоятельств ДТП, ее ход контролирует прокуратура Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло утром в субботу на трассе Евпатория – Черноморское близ села Красная Поляна.
"Водитель 1955 года рождения, управляя рейсовым автобусом "СИМАЗ", двигаясь по маршруту Симферополь – Черноморское, при повороте на право не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу для встречного движения, допустив опрокидывание", - говорится в сообщении.
В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров, двое из них получили телесные повреждения. Их доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".
Проводится проверка обстоятельств ДТП, ее ход контролирует прокуратура Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.