В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении в Сакском районе Крыма, проводится процессуальная проверка. Об этом сообщают пресс-службы республиканского главка МЧС и главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла рано утром в селе Трудовое.Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.Как сообщили в главном следственном управлении СК, по факту гибели людей проводится процессуальная проверка.Ранее сообщалось, что в Севастополе спасатели вытащили из пожара в заброшенном здании обгоревшего мужчину. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек На севере Крыма на пожаре погибла женщина

