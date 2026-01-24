https://crimea.ria.ru/20260124/v-krymu-dva-cheloveka-pogibli-iz-za-neostorozhnogo-obrascheniya-s-ognem-1152644313.html
В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
Два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении в Сакском районе Крыма, проводится процессуальная проверка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении в Сакском районе Крыма, проводится процессуальная проверка. Об этом сообщают пресс-службы республиканского главка МЧС и главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла рано утром в селе Трудовое.Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.Как сообщили в главном следственном управлении СК, по факту гибели людей проводится процессуальная проверка.Ранее сообщалось, что в Севастополе спасатели вытащили из пожара в заброшенном здании обгоревшего мужчину. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении в Сакском районе Крыма, проводится процессуальная проверка. Об этом сообщают пресс-службы республиканского главка МЧС и главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Трагедия произошла рано утром в селе Трудовое.
"Произошло возгорание одноэтажного жилого дома. Дом был охвачен огнем полностью, произошло обрушение крыши. Во время разведки были обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
Как сообщили в главном следственном управлении СК, по факту гибели людей проводится процессуальная проверка.
"После тушения пожара… обнаружены тела двух мужчин с признаками отравления угарным газом. Предварительно установлено, что 71-летний хозяин домовладения и его гость курили, будучи в нетрезвом состоянии. От загоревшегося дивана огонь перекинулся на остальные комнаты", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе спасатели вытащили из пожара в заброшенном здании обгоревшего мужчину. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
