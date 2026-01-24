https://crimea.ria.ru/20260124/v-kieve-i-chernigove-bez-sveta-ostayutsya-12-milliona-abonentov-1152649846.html
В Киеве и Чернигове без света остаются 1,2 миллиона абонентов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. Об этом сообщил в субботу вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"В Киеве свыше 800 тысяч абонентов - без электричества... В Чернигове без света остаются более 400 тысяч потребителей", – передает его слова пресс-служба министерства.
Как написал в Telegram мэр Киеве Виталий Кличко, в украинской столице без отопления, света и воды остаются жители одного района.
"После массированной ночной атаки на критическую инфраструктуру самая сложная ситуация сложилась на Троещине. Там проблема с подачей отопления, воды и электричества. Без всех коммуникаций порядка 600 домов", - отметил он.
Кроме ого, по данным ДТЭК, в Одесской и Днепропетровской областях Украины в субботу ввели экстренные графики отключения электроэнергии.
"В Днепропетровской и Одесской областях по команде Укрэнерго введены экстренные отключения света. В этот период веерные графики не действуют", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, ночью и утром в субботу энергетические объекты в Киеве, Харькове, Чернигове и других регионах Украины подверглись массированной атаке
. В Киеве, в частности, поражены подстанции, передающие в город электроэнергию и тепло от АЭС и двух ТЭЦ.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали "близкой к катастрофе" энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где продолжается блэкаут, а также перебои с тепло- и водоснабжением. Мэр города назвал ситуацию "очень сложной" и попросил киевлян покинуть столицу.
Москва неоднократно подчеркивала, что удары по объектам энергетики на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ.
