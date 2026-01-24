https://crimea.ria.ru/20260124/v-abu-dabi-vozobnovilis-trekhstoronnie-peregovory-po-ukraine-1152643562.html
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T12:43
2026-01-24T12:43
2026-01-24T12:52
переговоры
оаэ
политика
сша
россия
украина
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152643629_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9105be89c67fd2a49628130e222e5599.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.Встреча в субботу, как и днем ранее, проходит в закрытом режиме, присутствие прессы не предполагается. Также на данный момент нет ясности, будет ли пресс-конференция по итогам переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой источник.Переговоры в Абу-Даби стартовали накануне вечером и продолжались около четырех часов. Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча была продуктивной. Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260124/v-mid-otsenili-perspektivy-uregulirovaniya-na-ukraine-1152641248.html
оаэ
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152643629_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_e4235989b521c740a0770b19fe79447d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, оаэ , политика, сша, россия, украина, внешняя политика
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
Стартовал второй день трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
12:43 24.01.2026 (обновлено: 12:52 24.01.2026)