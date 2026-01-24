Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.01.2026
переговоры
оаэ
политика
сша
россия
украина
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.Встреча в субботу, как и днем ранее, проходит в закрытом режиме, присутствие прессы не предполагается. Также на данный момент нет ясности, будет ли пресс-конференция по итогам переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой источник.Переговоры в Абу-Даби стартовали накануне вечером и продолжались около четырех часов. Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча была продуктивной. Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.
В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева возобновились в субботу в Абу-Даби, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
"Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Встреча в субботу, как и днем ранее, проходит в закрытом режиме, присутствие прессы не предполагается. Также на данный момент нет ясности, будет ли пресс-конференция по итогам переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой источник.
Переговоры в Абу-Даби стартовали накануне вечером и продолжались около четырех часов. Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча была продуктивной. Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.
