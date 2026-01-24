https://crimea.ria.ru/20260124/umer-rezhisser-i-televeduschiy-aleksandr-oleynikov-1152645733.html

Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Российский режиссер, телеведущий и продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал АРТ.Олейникову было 60 лет. В Академии российского телевидения подчеркнули, что Олейников был "большим другом" АРТ, проводил мастер-классы, участвовал в составах жюри разных конкурсов.Александр Олейников работал режиссером Московской редакции Гостелерадио СССР, на телеканале МТК, в телекомпании ВИD. На телеканале ТВ-6 вел телепередачи "Мое кино", "Моя звезда", "Моя история", "Ваша музыка". С 1995 по 1997 год был генеральным продюсером ТВ-6, в начале 2000-х годов работал на НТВ.С 2001 года – член Академии российского телевидения.В 2002 году перешел на канал "Россия", где руководил несколькими телепроектами. С 2006 по 2012 годы – генеральный продюсер телеканала ТВЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

