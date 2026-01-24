Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников
Российский режиссер, телеведущий и продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T14:12
2026-01-24T14:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Российский режиссер, телеведущий и продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал АРТ.Олейникову было 60 лет. В Академии российского телевидения подчеркнули, что Олейников был "большим другом" АРТ, проводил мастер-классы, участвовал в составах жюри разных конкурсов.Александр Олейников работал режиссером Московской редакции Гостелерадио СССР, на телеканале МТК, в телекомпании ВИD. На телеканале ТВ-6 вел телепередачи "Мое кино", "Моя звезда", "Моя история", "Ваша музыка". С 1995 по 1997 год был генеральным продюсером ТВ-6, в начале 2000-х годов работал на НТВ.С 2001 года – член Академии российского телевидения.В 2002 году перешел на канал "Россия", где руководил несколькими телепроектами. С 2006 по 2012 годы – генеральный продюсер телеканала ТВЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
утраты, кино, россия, искусство , культура, новости
Режиссер и телеведущий Александр Олейников умер в возрасте 60 лет

14:12 24.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлександр Олейников
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Российский режиссер, телеведущий и продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал АРТ.
"Ушел из жизни член Академии российского телевидения с 2001 года, режиссер, сценарист, продюсер и ведущий Александр Олейников", - говорится в сообщении.
Олейникову было 60 лет. В Академии российского телевидения подчеркнули, что Олейников был "большим другом" АРТ, проводил мастер-классы, участвовал в составах жюри разных конкурсов.
Александр Олейников работал режиссером Московской редакции Гостелерадио СССР, на телеканале МТК, в телекомпании ВИD. На телеканале ТВ-6 вел телепередачи "Мое кино", "Моя звезда", "Моя история", "Ваша музыка". С 1995 по 1997 год был генеральным продюсером ТВ-6, в начале 2000-х годов работал на НТВ.С 2001 года – член Академии российского телевидения.
В 2002 году перешел на канал "Россия", где руководил несколькими телепроектами. С 2006 по 2012 годы – генеральный продюсер телеканала ТВЦ.
