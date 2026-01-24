https://crimea.ria.ru/20260124/uchastnitsu-afery-s-yakoby-pokhischeniem-podrostka-v-krasnoyarske-zaderzhana---sk-1152641497.html

Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Девушка, которая стала участницей аферы с хищением 3 миллионов рублей и якобы похищением подростка в Красноярске, задержана по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Следствием выявлено, что девушка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, оставив часть суммы себе. После этого девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении юноши с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей.После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробеДвое детей провалились под лед на реке в БрянскеТроих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство

