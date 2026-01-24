Рейтинг@Mail.ru
Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК
Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК
Девушка, которая стала участницей аферы с хищением 3 миллионов рублей и якобы похищением подростка в Красноярске, задержана по подозрению в мошенничестве,... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T09:30
2026-01-24T09:30
красноярск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Девушка, которая стала участницей аферы с хищением 3 миллионов рублей и якобы похищением подростка в Красноярске, задержана по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Следствием выявлено, что девушка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, оставив часть суммы себе. После этого девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении юноши с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей.После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробеДвое детей провалились под лед на реке в БрянскеТроих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
красноярск
россия
Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК

Участница аферы с хищением 3 млн руб и якобы похищением подростка в Красноярске задержана

09:30 24.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Девушка, которая стала участницей аферы с хищением 3 миллионов рублей и якобы похищением подростка в Красноярске, задержана по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием выявлено, что девушка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, оставив часть суммы себе. После этого девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.
"Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего", - добавили в ведомстве.
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении юноши с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.
Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей.
После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.
