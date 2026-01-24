Рейтинг@Mail.ru
Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260124/tuman-i-mokryy-sneg-obstanovka-na-dorogakh-kryma-vecherom-v-subbotu-1152652596.html
Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с...
2026-01-24T19:21
2026-01-24T19:21
ситуация на дорогах крыма
крым
крымавтодор
дороги
дороги крыма
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с этим на дороги вышла спецтехника, сообщили в "Крымавтодоре".Сейчас в Симферополе и пригороде температура воздуха 0...-1, покрытие дорог влажное, местами идет небольшой дождь. В Красногвардейском и Черноморском районах около 0, покрытие влажное. В Нижнегорском и Сакском районах -1, идет дождь, дороги влажные. В Бахчисарайском районе +2, но дороги влажные. В Джанкойском районе -3, осадков нет, дороги влажные. В Керчи около 0, без осадков, влажно.В Ялте +5, дождь, на дорогах туман, покрытие влажное. В Алуште около 0, на горных участках трасс +3, идет дождь, мокрый снег, наблюдается туман. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть предельно внимательными на мостах, спусках и горных перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымавтодор, дороги, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу

Ситуация на дорогах Крыма к вечеру субботы

19:21 24.01.2026
 
© КрымавтодорСитуация на дорогах Крыма 24.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма 24.01.2026
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с этим на дороги вышла спецтехника, сообщили в "Крымавтодоре".
"При температуре около 0 градусов асфальт может выглядеть просто мокрым, но сцепление с дорогой в такие моменты снижается почти вдвое — именно поэтому такие дни считаются одними из самых коварных для водителей", - предупреждают дорожники.
Сейчас в Симферополе и пригороде температура воздуха 0...-1, покрытие дорог влажное, местами идет небольшой дождь. В Красногвардейском и Черноморском районах около 0, покрытие влажное. В Нижнегорском и Сакском районах -1, идет дождь, дороги влажные. В Бахчисарайском районе +2, но дороги влажные. В Джанкойском районе -3, осадков нет, дороги влажные. В Керчи около 0, без осадков, влажно.
В Ялте +5, дождь, на дорогах туман, покрытие влажное. В Алуште около 0, на горных участках трасс +3, идет дождь, мокрый снег, наблюдается туман.
"С учетом погодных условий и колебаний температуры вблизи нулевых значений заранее проведены превентивные мероприятия, особое внимание уделено потенциально опасным участкам дорог", - добавили на предприятии.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть предельно внимательными на мостах, спусках и горных перевалах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
