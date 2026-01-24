https://crimea.ria.ru/20260124/tuman-i-mokryy-sneg-obstanovka-na-dorogakh-kryma-vecherom-v-subbotu-1152652596.html

Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу

Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу

В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с... РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T19:21

2026-01-24T19:21

2026-01-24T19:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымавтодор

дороги

дороги крыма

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152652484_0:342:960:882_1920x0_80_0_0_8b7a419fd4b6288615c393e281b37d4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с этим на дороги вышла спецтехника, сообщили в "Крымавтодоре".Сейчас в Симферополе и пригороде температура воздуха 0...-1, покрытие дорог влажное, местами идет небольшой дождь. В Красногвардейском и Черноморском районах около 0, покрытие влажное. В Нижнегорском и Сакском районах -1, идет дождь, дороги влажные. В Бахчисарайском районе +2, но дороги влажные. В Джанкойском районе -3, осадков нет, дороги влажные. В Керчи около 0, без осадков, влажно.В Ялте +5, дождь, на дорогах туман, покрытие влажное. В Алуште около 0, на горных участках трасс +3, идет дождь, мокрый снег, наблюдается туман. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть предельно внимательными на мостах, спусках и горных перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымавтодор, дороги, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, новости крыма