Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с этим на дороги вышла спецтехника, сообщили в "Крымавтодоре".Сейчас в Симферополе и пригороде температура воздуха 0...-1, покрытие дорог влажное, местами идет небольшой дождь. В Красногвардейском и Черноморском районах около 0, покрытие влажное. В Нижнегорском и Сакском районах -1, идет дождь, дороги влажные. В Бахчисарайском районе +2, но дороги влажные. В Джанкойском районе -3, осадков нет, дороги влажные. В Керчи около 0, без осадков, влажно.В Ялте +5, дождь, на дорогах туман, покрытие влажное. В Алуште около 0, на горных участках трасс +3, идет дождь, мокрый снег, наблюдается туман. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть предельно внимательными на мостах, спусках и горных перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах Крыма к вечеру субботы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу сохраняется неустойчивая погода, местами идет мокрый снег, опускается туман, температура воздуха близится к минусовым значениям. В связи с этим на дороги вышла спецтехника, сообщили в "Крымавтодоре".
"При температуре около 0 градусов асфальт может выглядеть просто мокрым, но сцепление с дорогой в такие моменты снижается почти вдвое — именно поэтому такие дни считаются одними из самых коварных для водителей", - предупреждают дорожники.
Сейчас в Симферополе и пригороде температура воздуха 0...-1, покрытие дорог влажное, местами идет небольшой дождь. В Красногвардейском и Черноморском районах около 0, покрытие влажное. В Нижнегорском и Сакском районах -1, идет дождь, дороги влажные. В Бахчисарайском районе +2, но дороги влажные. В Джанкойском районе -3, осадков нет, дороги влажные. В Керчи около 0, без осадков, влажно.
В Ялте +5, дождь, на дорогах туман, покрытие влажное. В Алуште около 0, на горных участках трасс +3, идет дождь, мокрый снег, наблюдается туман.
"С учетом погодных условий и колебаний температуры вблизи нулевых значений заранее проведены превентивные мероприятия, особое внимание уделено потенциально опасным участкам дорог", - добавили на предприятии.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть предельно внимательными на мостах, спусках и горных перевалах.
