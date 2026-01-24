https://crimea.ria.ru/20260124/ssha-primenili-sekretnoe-oruzhie-v-venesuele--tramp-1152651068.html

США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали секретное оружие, РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T17:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали секретное оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет ПВО по американской авиации. Об этом он рассказал в интервью The New York Post, передает РИА Новости.Трамп назвал это оружие "дискомбобулятор".Атака на Венесуэлу и похищение МадуроУтром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были раненыпри похищении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке

