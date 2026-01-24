Рейтинг@Mail.ru
США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/ssha-primenili-sekretnoe-oruzhie-v-venesuele--tramp-1152651068.html
США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп - РИА Новости Крым, 24.01.2026
США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали секретное оружие, РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T17:29
2026-01-24T17:29
дональд трамп
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
в мире
оружие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_992cae1e833df7e16b89eb5795d86721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали секретное оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет ПВО по американской авиации. Об этом он рассказал в интервью The New York Post, передает РИА Новости.Трамп назвал это оружие "дискомбобулятор".Атака на Венесуэлу и похищение МадуроУтром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были раненыпри похищении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
сша
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_adcb9ccf83cfc411145f9092f81fd566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире, оружие, новости
США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп

США использовали "дискомбобулятор" как секретное оружие при операции в Венесуэле – Трамп

17:29 24.01.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали секретное оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет ПВО по американской авиации. Об этом он рассказал в интервью The New York Post, передает РИА Новости.
Трамп назвал это оружие "дискомбобулятор".
"Мне нельзя об этом говорить. Им (военным Венесуэлы – ред.) так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу", – сказал глава Белого дома.

Атака на Венесуэлу и похищение Мадуро

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были раненыпри похищении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
 
Дональд ТрампСШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеВ миреОружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
17:29США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
17:21Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США
17:06Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
16:56Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
16:32Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
16:14В Киеве и Чернигове без света остаются 1,2 миллиона абонентов
15:56Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
15:34Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
14:41Более 210 тысяч гостей приняли музеи Севастополя в новогодние праздники
14:24В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
14:12Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников
14:05Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
13:45В Запорожской области 8000 жителей остались без света
13:28В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
13:02Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери
12:43В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
Лента новостейМолния