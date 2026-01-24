США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
США использовали "дискомбобулятор" как секретное оружие при операции в Венесуэле – Трамп
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу и похищении президента страны Николаса Мадуро использовали секретное оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет ПВО по американской авиации. Об этом он рассказал в интервью The New York Post, передает РИА Новости.
Трамп назвал это оружие "дискомбобулятор".
"Мне нельзя об этом говорить. Им (военным Венесуэлы – ред.) так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу", – сказал глава Белого дома.
Атака на Венесуэлу и похищение Мадуро
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента республики Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были раненыпри похищении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: