Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
На автомобильных дорогах в Ростовской области развернули 12 пунктов обогрева для водителей и пассажиров в связи с сильными метелями. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 24.01.2026
ростовская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
шторм
штормовое предупреждение
погода
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах в Ростовской области развернули 12 пунктов обогрева для водителей и пассажиров в связи с сильными метелями. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что в пунктах обогрева можно подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин ввел режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города в связи с сильными морозами и метелями.В период с 23 по 26 января синоптики прогнозируют по региону понижение температуры воздуха ночью до минус 20 градусов, снег, местами сильный, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица, усиление ветра, понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), шторм, штормовое предупреждение, погода, новости
Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева

В Ростовской области на трассах развернули 12 пунктов обогрева из-за снежного шторма

18:44 24.01.2026
 
© МЧС РоссииВ Ростовской области на трассах развернули 12 пунктов обогрева из-за снежного шторма
В Ростовской области на трассах развернули 12 пунктов обогрева из-за снежного шторма
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах в Ростовской области развернули 12 пунктов обогрева для водителей и пассажиров в связи с сильными метелями. Об этом сообщили в МЧС России.
"По данным синоптиков, метель, гололед и налипание мокрого снега сохранятся в регионе до 26 января. В превентивных целях сотрудниками МЧС России развернуты 12 мобильных пунктов обогрева на федеральной автодороге М-4 "Дон", а также на трассах регионального значения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пунктах обогрева можно подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин ввел режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города в связи с сильными морозами и метелями.
В период с 23 по 26 января синоптики прогнозируют по региону понижение температуры воздуха ночью до минус 20 градусов, снег, местами сильный, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица, усиление ветра, понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ШтормШтормовое предупреждениеПогодаНовости
 
