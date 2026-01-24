https://crimea.ria.ru/20260124/snezhnyy-shtorm-v-rostovskoy-oblasti-na-trassakh-razvernuli-punkty-obogreva-1152652073.html

Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева

Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева

24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах в Ростовской области развернули 12 пунктов обогрева для водителей и пассажиров в связи с сильными метелями. Об этом сообщили в МЧС России.Уточняется, что в пунктах обогрева можно подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин ввел режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб города в связи с сильными морозами и метелями.В период с 23 по 26 января синоптики прогнозируют по региону понижение температуры воздуха ночью до минус 20 градусов, снег, местами сильный, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица, усиление ветра, понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

