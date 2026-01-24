Рейтинг@Mail.ru
Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на западе республики. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на западе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.Следователи установят обстоятельства травмирования пассажиров, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также качеству содержания автомобильной дороги дорожными службами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черноморский район
крым, черноморский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, уголовный кодекс, общественный транспорт
Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму

Следком возбудил уголовное дело после опрокидывания пассажирского автобуса в кювет в Крыму

15:56 24.01.2026
 
Двое пассажиров пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Черноморском районе
Двое пассажиров пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Черноморском районе
© МВД по РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на западе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.

"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства травмирования пассажиров, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также качеству содержания автомобильной дороги дорожными службами.
