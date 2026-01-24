https://crimea.ria.ru/20260124/sledkom-vozbudil-delo-posle-avarii-s-avtobusom-v-krymu-1152649692.html

Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму

Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на западе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.Следователи установят обстоятельства травмирования пассажиров, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также качеству содержания автомобильной дороги дорожными службами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

