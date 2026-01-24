https://crimea.ria.ru/20260124/skonchalas-postradavshaya-pri-vzryve-uchebnoy-granaty-v-syktyvkare-1152647607.html

Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре

Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре

Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T14:56

2026-01-24T14:56

2026-01-24T14:56

происшествия

республика коми

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b74c0f4c2f13f75e9da2cca4d871e4ce.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.Первая пострадавшая скончалась ранее, остальные пациенты продолжают лечение в клиниках.В медсанчасти МВД Коми проходят реабилитацию два пациента с легкой степенью тяжести, добавили в минздраве.В Москве шестеро пострадавших получают медицинскую помощь. Один мужчина остается в отделении реанимации Центра имени Вишневского в крайне тяжелом состоянии. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Из них один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.Еще четыре человека проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.Еще один пострадавший был доставлен санитарным рейсом 21 января в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Одна из потерпевших скончалась от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали более 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика коми

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика коми, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)