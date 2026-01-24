https://crimea.ria.ru/20260124/skonchalas-postradavshaya-pri-vzryve-uchebnoy-granaty-v-syktyvkare-1152647607.html
Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.Первая пострадавшая скончалась ранее, остальные пациенты продолжают лечение в клиниках.В медсанчасти МВД Коми проходят реабилитацию два пациента с легкой степенью тяжести, добавили в минздраве.В Москве шестеро пострадавших получают медицинскую помощь. Один мужчина остается в отделении реанимации Центра имени Вишневского в крайне тяжелом состоянии. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Из них один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.Еще четыре человека проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.Еще один пострадавший был доставлен санитарным рейсом 21 января в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Одна из потерпевших скончалась от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали более 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.
"23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД", - говорится в сообщении.
Первая пострадавшая скончалась ранее, остальные пациенты продолжают лечение в клиниках.
В медсанчасти МВД Коми проходят реабилитацию два пациента с легкой степенью тяжести, добавили в минздраве.
В Москве шестеро пострадавших получают медицинскую помощь. Один мужчина остается в отделении реанимации Центра имени Вишневского в крайне тяжелом состоянии. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Из них один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Еще четыре человека проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Еще один пострадавший был доставлен санитарным рейсом 21 января в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.
15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар
. Одна из потерпевших скончалась от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали более 30 человек.
