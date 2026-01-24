Рейтинг@Mail.ru
Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/skonchalas-postradavshaya-pri-vzryve-uchebnoy-granaty-v-syktyvkare-1152647607.html
Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T14:56
2026-01-24T14:56
происшествия
республика коми
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b74c0f4c2f13f75e9da2cca4d871e4ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.Первая пострадавшая скончалась ранее, остальные пациенты продолжают лечение в клиниках.В медсанчасти МВД Коми проходят реабилитацию два пациента с легкой степенью тяжести, добавили в минздраве.В Москве шестеро пострадавших получают медицинскую помощь. Один мужчина остается в отделении реанимации Центра имени Вишневского в крайне тяжелом состоянии. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Из них один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.Еще четыре человека проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.Еще один пострадавший был доставлен санитарным рейсом 21 января в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Одна из потерпевших скончалась от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали более 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика коми
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2d630194bf662a8a4168d8f159201f5d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика коми, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре

В больнице умерла вторая пострадавшая при взрыве гранаты в учебном центре МВД

14:56 24.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Пациентка, пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 15 января, скончалась в больнице. Об этом сообщил минздрав Республики Коми.
"23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД", - говорится в сообщении.
Первая пострадавшая скончалась ранее, остальные пациенты продолжают лечение в клиниках.
В медсанчасти МВД Коми проходят реабилитацию два пациента с легкой степенью тяжести, добавили в минздраве.
В Москве шестеро пострадавших получают медицинскую помощь. Один мужчина остается в отделении реанимации Центра имени Вишневского в крайне тяжелом состоянии. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Из них один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Еще четыре человека проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Еще один пострадавший был доставлен санитарным рейсом 21 января в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.
15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Одна из потерпевших скончалась от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали более 30 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПроисшествияРеспублика КомиНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
14:41Более 210 тысяч гостей приняли музеи Севастополя в новогодние праздники
14:24В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
14:12Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников
14:05Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
13:45В Запорожской области 8000 жителей остались без света
13:28В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
13:02Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери
12:43В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
12:16В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
12:07Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
11:49Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
11:15В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
10:54Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
10:35Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
10:21Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
10:10Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
10:02Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Лента новостейМолния