Рейтинг@Mail.ru
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/sambist-iz-kryma-zavoeval-serebro-na-pervenstve-rossii-1152647182.html
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
Крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на Первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет, сообщил председатель Госсовета Крыма... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T20:16
2026-01-24T20:16
самбо
крым
спорт
владимир константинов
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152647297_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_438e337a0c04a0a0c39a347031e18c53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на Первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Турнир, в котором приняли участие более 500 борцов, проходил в Нижегородской области.Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что в 2025 году спортсмены республики завоевали 2,5 тысячи медалей по всем видам спорта – на тысячу больше, чем за 2024 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152647297_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_2377c8e728ad7a2bd69030f1fb3df284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самбо, крым, спорт, владимир константинов, новости крыма, общество
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России

Крымский спортсмен Руслан Соменко получил серебряную медаль на Первенстве России по самбо

20:16 24.01.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСамбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
Самбист из Крыма завоевал серебро на Первенстве России
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на Первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Турнир, в котором приняли участие более 500 борцов, проходил в Нижегородской области.

"По результатам соревнований Руслан получил допуск на Кубок Мира по самбо, который пройдет в Москве в конце марта. Поздравляю спортсмена и его тренеров! Желаю новых достижений!" - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что в 2025 году спортсмены республики завоевали 2,5 тысячи медалей по всем видам спорта – на тысячу больше, чем за 2024 год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
 
СамбоКрымСпортВладимир КонстантиновНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
19:56Встреча Путина с Уиткоффом и "Совет мира" – топ новостей недели
19:30ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
19:21Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
18:58ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
18:44Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
18:14ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре
18:13Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
18:07Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской
17:50Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
17:29США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
17:21Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США
17:06Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
16:56Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
16:32Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
16:14В Киеве и Чернигове без света остаются 1,2 миллиона абонентов
15:56Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
15:34Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
Лента новостейМолния