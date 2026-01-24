https://crimea.ria.ru/20260124/sambist-iz-kryma-zavoeval-serebro-na-pervenstve-rossii-1152647182.html
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на Первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Турнир, в котором приняли участие более 500 борцов, проходил в Нижегородской области.Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что в 2025 году спортсмены республики завоевали 2,5 тысячи медалей по всем видам спорта – на тысячу больше, чем за 2024 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
