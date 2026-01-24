https://crimea.ria.ru/20260124/rossiya-i-ukraina-na-peregovorakh-obsudili-nereshennye-voprosy-plana-ssha-1152650778.html

Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США

Обсуждения в ходе трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Об этом говорится в заявлении МИД... РИА Новости Крым, 24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Обсуждения в ходе трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Об этом говорится в заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов по итогам двухдневной встречи, сообщает РИА Новости.В МИД указали, что обсуждение включало "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".В заявлении подчеркивается, что ОАЭ "высоко оценили усилия президента США Дональда Трампа по содействию этим переговорам, укреплению стабильности и продвижению политического курса".Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме.Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц сообщил, что были "позитивными и конструктивными" и продолжатся в ОАЭ на следующей неделе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

