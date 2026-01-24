Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/putin-obsudil-s-liderom-vetnama-perspektivy-sotrudnichestva-dvukh-stran-1152651609.html
Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсудил... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T18:13
2026-01-24T18:13
владимир путин (политик)
россия
то лам
вьетнам
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142097380_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_fb91e1f004a6e67c34307b886bed8c19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсудил перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда Компартии Вьетнама на высший партийный пост и пожелал дальнейших успехов в деятельности на благо вьетнамского народа.Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на динамичное развитие всего комплекса отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
вьетнам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142097380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d26f68b499c78793eeae4fa3c0fac738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, то лам, вьетнам, политика, внешняя политика, новости
Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран

Путин и лидер Вьетнама То Лам обсудили перспективы сотрудничества стран в разных сферах

18:13 24.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсудил перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда Компартии Вьетнама на высший партийный пост и пожелал дальнейших успехов в деятельности на благо вьетнамского народа.
"Были обсуждены перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.
Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на динамичное развитие всего комплекса отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияТо ЛамВьетнамПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
19:56Встреча Путина с Уиткоффом и "Совет мира" – топ новостей недели
19:30ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
19:21Туман и мокрый снег: обстановка на дорогах Крыма вечером в субботу
18:58ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
18:44Снежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева
18:14ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре
18:13Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
18:07Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской
17:50Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
17:29США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
17:21Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США
17:06Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
16:56Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
16:32Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
16:14В Киеве и Чернигове без света остаются 1,2 миллиона абонентов
15:56Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
15:34Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
Лента новостейМолния