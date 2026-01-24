https://crimea.ria.ru/20260124/putin-obsudil-s-liderom-vetnama-perspektivy-sotrudnichestva-dvukh-stran-1152651609.html
Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух стран
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142097380_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_fb91e1f004a6e67c34307b886bed8c19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсудил перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда Компартии Вьетнама на высший партийный пост и пожелал дальнейших успехов в деятельности на благо вьетнамского народа.Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на динамичное развитие всего комплекса отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
