https://crimea.ria.ru/20260124/podrostok-i-dvoe-muzhchin-raneny-pri-atake-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1152650483.html

Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области

Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области

Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T17:06

2026-01-24T17:06

2026-01-24T17:06

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

автомобиль

новые регионы россии

новости сво

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127309000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_648520eef989720d2dfbb960e016529c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, дроны ударили по транспорту в Васильевском муниципальном округе.Мирные жители с осколочными ранениями разной степени тяжести и доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, автомобиль, новые регионы россии, новости сво, общество, новости