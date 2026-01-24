Рейтинг@Mail.ru
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T17:06
2026-01-24T17:06
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
автомобиль
новые регионы россии
новости сво
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, дроны ударили по транспорту в Васильевском муниципальном округе.Мирные жители с осколочными ранениями разной степени тяжести и доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, автомобиль, новые регионы россии, новости сво, общество, новости
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ по машинам

17:06 24.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, дроны ударили по транспорту в Васильевском муниципальном округе.

"На автомобильной дороге в машине пострадали подросток 2011 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Под удар также попал другой гражданский автомобиль, пострадал мужчина 1965 года рождения", - написал он в Telegram.

Мирные жители с осколочными ранениями разной степени тяжести и доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара.
