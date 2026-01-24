https://crimea.ria.ru/20260124/podrostok-i-dvoe-muzhchin-raneny-pri-atake-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1152650483.html
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона...
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по гражданским автомобилям на дорогах в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, дроны ударили по транспорту в Васильевском муниципальном округе.Мирные жители с осколочными ранениями разной степени тяжести и доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
