24.01.2026
Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби
Трехсторонняя рабочая встреча по Украине в Абу-Даби с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева на второй день завершена. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине в Абу-Даби с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева на второй день завершена. Об этом сообщает РИА Новости.В субботу переговоры, проходившие в закрытом режиме, продолжались около трех часов.Переговоры в Абу-Даби стартовали накануне вечером и продолжались около четырех часов. Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча была продуктивной. Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби

15:34 24.01.2026 (обновлено: 15:44 24.01.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине в Абу-Даби с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева на второй день завершена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Трехсторонняя рабочая встреча по Украине на второй день в Абу-Даби завершена. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась… в отель в Абу-Даби", - говорится в сообщении.
В субботу переговоры, проходившие в закрытом режиме, продолжались около трех часов.
Переговоры в Абу-Даби стартовали накануне вечером и продолжались около четырех часов. Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча была продуктивной. Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
