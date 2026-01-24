https://crimea.ria.ru/20260124/peregovory-po-ukraine-prodolzhatsya-na-sleduyuschey-nedele--smi-1152650340.html
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби были "позитивными и конструктивными" и продолжатся в ОАЭ на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Axios РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби были "позитивными и конструктивными" и продолжатся в ОАЭ на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц.Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме. Владимир Зеленский ранее заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
