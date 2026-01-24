Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби были "позитивными и конструктивными" и продолжатся в ОАЭ на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Axios РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T16:56
2026-01-24T16:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби были "позитивными и конструктивными" и продолжатся в ОАЭ на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц.Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме. Владимир Зеленский ранее заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ

Переговоры в Абу-Даби были позитивными и продолжатся на следующей неделе – СМИ

16:56 24.01.2026
 
© AP Photo Hassan AmmarАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo Hassan Ammar
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби были "позитивными и конструктивными" и продолжатся в ОАЭ на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц.

"Украинские официальные лица сообщили мне, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - написал он на своей странице в соцсети X.

Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме. Владимир Зеленский ранее заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
