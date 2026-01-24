https://crimea.ria.ru/20260124/orban-poobeschal-blokirovat-vydelenie-deneg-ukraine-cherez-es-1152642054.html

Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС

Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС

Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.Другие члены ЕС могут самостоятельно финансировать Киев, если пожелают, но не через общие механизмы союза и не за счет Венгрии, подчеркнул Орбан.Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.Ранее Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги и при этом продает европейские интересы, заслуживает подзатыльник", вероятно, имея в виду Виктора Орбана.Венгерский премьер заявил, что прийти к взаимопониманию с Зеленским "крайне затруднительно". По его словам, глава киевского режима уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве СШАСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

