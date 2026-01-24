https://crimea.ria.ru/20260124/orban-poobeschal-blokirovat-vydelenie-deneg-ukraine-cherez-es-1152642054.html
Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
24.01.2026 Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.Другие члены ЕС могут самостоятельно финансировать Киев, если пожелают, но не через общие механизмы союза и не за счет Венгрии, подчеркнул Орбан.Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.Ранее Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги и при этом продает европейские интересы, заслуживает подзатыльник", вероятно, имея в виду Виктора Орбана.Венгерский премьер заявил, что прийти к взаимопониманию с Зеленским "крайне затруднительно". По его словам, глава киевского режима уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину", - написал он в соцсети X.
Другие члены ЕС могут самостоятельно финансировать Киев, если пожелают, но не через общие механизмы союза и не за счет Венгрии, подчеркнул Орбан.
Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.
Ранее Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги и при этом продает европейские интересы, заслуживает подзатыльник", вероятно, имея в виду Виктора Орбана.
Венгерский премьер заявил, что прийти к взаимопониманию с Зеленским "крайне затруднительно". По его словам, глава киевского режима уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США
