https://crimea.ria.ru/20260124/obnarodovana-novaya-strategiya-oborony-ssha--chto-ona-znachit-dlya-rossii-1152642890.html
Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
В обновленной стратегии национальной обороны США Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T11:49
2026-01-24T11:49
2026-01-24T11:49
эксклюзивы риа новости крым
юрий светов
мнения
пентагон
сша
россия
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_327df1f24b5d5c893c9839ea8046df53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В обновленной стратегии национальной обороны США Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить об определенном положительном для РФ сдвиге в американской внешней политике. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.В субботу Пентагон опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ. Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".В то же время аналитик указал на пункты стратегии, в которых указывается, что экономический и военный потенциал Европы выше, чем у России. При этом он напомнил, что коллективному Западу так и не удалось и не удается сокрушить российскую экономику постоянным ужесточением санкций, начиная с 2022 года.Светов также обратил внимание, что и Китай в стратегии обороны не назван врагом или противником США. Указывается лишь, что Штаты указывают на необходимость сдерживания КНР.Говоря об обновленной стратегии и украинском урегулировании, Светов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно США, поскольку они на нем зарабатывают. Просто Вашингтон хотел бы, чтобы этим конфликтом полностью занималась Европа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d0f3706f539ede26416e0757b0e34627.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий светов, мнения, пентагон, сша, россия, политика, в мире
Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
Новая стратегия обороны США содержит положительный сдвиг в отношениях с Россией – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В обновленной стратегии национальной обороны США Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить об определенном положительном для РФ сдвиге в американской внешней политике. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог Юрий Светов.
В субботу Пентагон опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ. Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".
"Важно, что из стратегии исчезло определение России как "прямой угрозы", как это было при (предыдущем президенте США Джо) Байдене. Мы там названы не врагом Соединенных Штатов, а "постоянной, но контролируемой угрозой для восточных членов НАТО. Полагаю, это положительный сдвиг, что американцы наконец убирают эти определения, что мы – их враг и противник", - сказал Светов.
В то же время аналитик указал на пункты стратегии, в которых указывается, что экономический и военный потенциал Европы выше, чем у России. При этом он напомнил, что коллективному Западу так и не удалось и не удается сокрушить российскую экономику постоянным ужесточением санкций, начиная с 2022 года.
"А насчет военного потенциала Европы, да, у них есть возможности. Но только у нас уже сейчас существует самое современное ядерное и ракетное оружие, а также опыт боевых действий. Если трезвые головы будут оценивать, они это обстоятельство учтут" – отметил политолог.
Светов также обратил внимание, что и Китай в стратегии обороны не назван врагом или противником США. Указывается лишь, что Штаты указывают на необходимость сдерживания КНР.
"Может быть, здравомыслие к американским политикам приходит. Мы это будем оценивать положительно, а что и как будет на самом деле, посмотрим", – сказал эксперт.
Говоря об обновленной стратегии и украинском урегулировании, Светов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно США, поскольку они на нем зарабатывают. Просто Вашингтон хотел бы, чтобы этим конфликтом полностью занималась Европа.
"Можно сделать вывод, что США для себя решили: обеспечивать воздушное прикрытие европейских войск, если они придут на Украину, они не будут и принимать Украину в НАТО не будут. Дальнейшие выводы мы можем сделать после того, как завершатся переговоры в Абу-Даби, если что-то будет опубликовано", - заключил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: