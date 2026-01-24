Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России

https://crimea.ria.ru/20260124/obnarodovana-novaya-strategiya-oborony-ssha--chto-ona-znachit-dlya-rossii-1152642890.html

В обновленной стратегии национальной обороны США Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить РИА Новости Крым, 24.01.2026

юрий светов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В обновленной стратегии национальной обороны США Россия упоминается уже не как "прямая угроза" Штатам, а как "угроза восточному флангу НАТО", что может говорить об определенном положительном для РФ сдвиге в американской внешней политике. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.В субботу Пентагон опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ. Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".В то же время аналитик указал на пункты стратегии, в которых указывается, что экономический и военный потенциал Европы выше, чем у России. При этом он напомнил, что коллективному Западу так и не удалось и не удается сокрушить российскую экономику постоянным ужесточением санкций, начиная с 2022 года.Светов также обратил внимание, что и Китай в стратегии обороны не назван врагом или противником США. Указывается лишь, что Штаты указывают на необходимость сдерживания КНР.Говоря об обновленной стратегии и украинском урегулировании, Светов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно США, поскольку они на нем зарабатывают. Просто Вашингтон хотел бы, чтобы этим конфликтом полностью занималась Европа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа

