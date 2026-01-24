Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери
Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1300 военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T13:02
2026-01-24T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1300 военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий завершили освобождение населенного пункта Старица Харьковской области. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 145 военных, боевая бронемашина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 боевиков, четыре бронемашины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по противнику в районах восьми населенных пунктов ДНР. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 445 боевиков, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял до 355 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили формирования противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и станция РЭБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери

13:02 24.01.2026
 
Потери ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1300 военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий завершили освобождение населенного пункта Старица Харьковской области. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 145 военных, боевая бронемашина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 боевиков, четыре бронемашины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и пять складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по противнику в районах восьми населенных пунктов ДНР. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 445 боевиков, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял до 355 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили формирования противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и станция РЭБ.
