Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней

Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней

2026-01-24T14:05

новороссийск

погода

наводнение

подтопления

происшествия

андрей кравченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города Андрей Кравченко.Экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника муниципалитета и МЧС откачивает воду с подтопленных территорий, добавил Кравченко.В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости.По данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике высоко поднялся уровень воды в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Сейчас вода перестала прибывать.Подъем уровня рек без достижения неблагоприятных отметок фиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

