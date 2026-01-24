https://crimea.ria.ru/20260124/neskolko-rayonov-novorossiyska-podtopilo-posle-silnykh-livney-1152645323.html
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T14:05
2026-01-24T14:05
2026-01-24T14:05
новороссийск
погода
наводнение
подтопления
происшествия
андрей кравченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152645159_0:16:587:346_1920x0_80_0_0_92e2e421b0297fe1d656282501308d4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города Андрей Кравченко.Экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника муниципалитета и МЧС откачивает воду с подтопленных территорий, добавил Кравченко.В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости.По данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике высоко поднялся уровень воды в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Сейчас вода перестала прибывать.Подъем уровня рек без достижения неблагоприятных отметок фиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152645159_53:0:534:361_1920x0_80_0_0_9fa3dabe6449e4912d526eb3562f44f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, погода, наводнение, подтопления, происшествия, андрей кравченко
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
В Новороссийске подтоплены несколько городских районов – развернут оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Обильные осадки и таяние снега привели к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска. Непростая ситуация с утра была в хуторе Горном и селе Мысхако – в русле рек поднялся уровень воды. Специалисты оперативно провели расчистку. Также подтопления произошли во внутригородских районах, в Цемдолине, Глебовском и Кирилловке", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника муниципалитета и МЧС откачивает воду с подтопленных территорий, добавил Кравченко.
В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.
Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости.
По данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике высоко поднялся уровень воды в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Сейчас вода перестала прибывать.
Подъем уровня рек без достижения неблагоприятных отметок фиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.