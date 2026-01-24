Рейтинг@Mail.ru
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/neskolko-rayonov-novorossiyska-podtopilo-posle-silnykh-livney-1152645323.html
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T14:05
2026-01-24T14:05
новороссийск
погода
наводнение
подтопления
происшествия
андрей кравченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152645159_0:16:587:346_1920x0_80_0_0_92e2e421b0297fe1d656282501308d4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города Андрей Кравченко.Экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника муниципалитета и МЧС откачивает воду с подтопленных территорий, добавил Кравченко.В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости.По данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике высоко поднялся уровень воды в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Сейчас вода перестала прибывать.Подъем уровня рек без достижения неблагоприятных отметок фиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152645159_53:0:534:361_1920x0_80_0_0_9fa3dabe6449e4912d526eb3562f44f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, погода, наводнение, подтопления, происшествия, андрей кравченко
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней

В Новороссийске подтоплены несколько городских районов – развернут оперштаб

14:05 24.01.2026
 
© Скриншот видеоНесколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
© Скриншот видео
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новороссийске из-за ливней и таяния снега произошли локальные подтопления, для устранения последствий стихии развернут оперативный штаб. Об сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Обильные осадки и таяние снега привели к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска. Непростая ситуация с утра была в хуторе Горном и селе Мысхако – в русле рек поднялся уровень воды. Специалисты оперативно провели расчистку. Также подтопления произошли во внутригородских районах, в Цемдолине, Глебовском и Кирилловке", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника муниципалитета и МЧС откачивает воду с подтопленных территорий, добавил Кравченко.
В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.
Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости.
По данным оперштаба Краснодарского края, в Геленджике высоко поднялся уровень воды в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Сейчас вода перестала прибывать.
Подъем уровня рек без достижения неблагоприятных отметок фиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскПогодаНаводнениеПодтопленияПроисшествияАндрей Кравченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
14:41Более 210 тысяч гостей приняли музеи Севастополя в новогодние праздники
14:24В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
14:12Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников
14:05Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
13:45В Запорожской области 8000 жителей остались без света
13:28В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
13:02Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери
12:43В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
12:16В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
12:07Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
11:49Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
11:15В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
10:54Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
10:35Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
10:21Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
10:10Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
10:02Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Лента новостейМолния