На пенсии в новых регионах выделено четыре миллиарда рублей

В первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T08:52
2026-01-24T08:52
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009378_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d4416a7c08368f4c7e372d4d6c893777.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписано.Кроме того, деньги будут направлены и на надбавки неработающим пенсионерам, размер пенсий которых ниже регионального прожиточного минимума, уточнили в правительстве РФ.Ранее в региональном Отделении социального фонда России сообщили, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписано.
"Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Благодаря им в I квартале 2026 года будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству", - уточнили в правительстве.
Кроме того, деньги будут направлены и на надбавки неработающим пенсионерам, размер пенсий которых ниже регионального прожиточного минимума, уточнили в правительстве РФ.
"Выполнение социальных обязательств – это наш приоритет. Важно продолжить делать все необходимое, чтобы людям в новых регионах были доступны те же социальные гарантии, что действуют по всей стране", - приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра России Михаила Мишустина.
Ранее в региональном Отделении социального фонда России сообщили, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.
