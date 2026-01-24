На пенсии в новых регионах выделено четыре миллиарда рублей

https://crimea.ria.ru/20260124/na-pensii-v-novykh-regionakh-vydeleno-chetyre-milliarda-rubley-1152612342.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписано.Кроме того, деньги будут направлены и на надбавки неработающим пенсионерам, размер пенсий которых ниже регионального прожиточного минимума, уточнили в правительстве РФ.Ранее в региональном Отделении социального фонда России сообщили, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – ПутинМатеринский капитал: на что тратят деньги крымские семьиНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
