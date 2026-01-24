https://crimea.ria.ru/20260124/massirovannye-udary-po-ukraine-vzryvy-progremeli-v-kieve-i-kharkove-1152641677.html

Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Киев, Харьков и другие города Украины ночью и утром в субботу подверглись массированному удару, поражены энергетические объекты. Об этом сообщают украинские СМИ РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T09:51

2026-01-24T09:51

2026-01-24T09:51

удары по украине

энергетика

новости

новости сво

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Киев, Харьков и другие города Украины ночью и утром в субботу подверглись массированному удару, поражены энергетические объекты. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.В Киеве, в частности, поражены подстанции, передающие в город электроэнергию и тепло от АЭС и двух ТЭЦ.Также в городе нарушена работа метро.В Харькове прилеты не прекращались два с половиной часа, сообщил мэр города Игорь Терехов.Взрывы также прогремели в Чернигове и Черниговской области, в регионе массовое отключение электроэнергии, проинформировали украинские СМИ.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали "близкой к катастрофе" энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где продолжается блэкаут, а также перебои с тепло- и водоснабжением. Мэр города назвал ситуацию "очень сложной" и попросил киевлян покинуть столицу.Москва неоднократно подчеркивала, что удары по объектам энергетики на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260123/klichko-nastoychivo-prizyvaet-zhiteley-kieva-pokinut-stolitsu-1152626552.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, энергетика, новости, новости сво, вооруженные силы россии, украина