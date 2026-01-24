Рейтинг@Mail.ru
Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Киев, Харьков и другие города Украины ночью и утром в субботу подверглись массированному удару, поражены энергетические объекты. Об этом сообщают украинские СМИ РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Киев, Харьков и другие города Украины ночью и утром в субботу подверглись массированному удару, поражены энергетические объекты. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.В Киеве, в частности, поражены подстанции, передающие в город электроэнергию и тепло от АЭС и двух ТЭЦ.Также в городе нарушена работа метро.В Харькове прилеты не прекращались два с половиной часа, сообщил мэр города Игорь Терехов.Взрывы также прогремели в Чернигове и Черниговской области, в регионе массовое отключение электроэнергии, проинформировали украинские СМИ.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали "близкой к катастрофе" энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где продолжается блэкаут, а также перебои с тепло- и водоснабжением. Мэр города назвал ситуацию "очень сложной" и попросил киевлян покинуть столицу.Москва неоднократно подчеркивала, что удары по объектам энергетики на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ.
Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Киев, Харьков и другие города Украины ночью и утром в субботу подверглись массированному удару, поражены энергетические объекты. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
В Киеве, в частности, поражены подстанции, передающие в город электроэнергию и тепло от АЭС и двух ТЭЦ.
"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также в городе нарушена работа метро.
В Харькове прилеты не прекращались два с половиной часа, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы также прогремели в Чернигове и Черниговской области, в регионе массовое отключение электроэнергии, проинформировали украинские СМИ.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали "близкой к катастрофе" энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где продолжается блэкаут, а также перебои с тепло- и водоснабжением. Мэр города назвал ситуацию "очень сложной" и попросил киевлян покинуть столицу.
Москва неоднократно подчеркивала, что удары по объектам энергетики на Украине наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ.
