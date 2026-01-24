https://crimea.ria.ru/20260124/komandiru-vsu-predyavili-obvinenie-v-gibeli-voenkora-anny-prokofevoy-1152642432.html
Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди заочно предъявили обвинение в теракте, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди заочно предъявили обвинение в теракте, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным следствия, в начале 2025 года Бровди, являвшийся на тот момент командиром 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ, отдал подчиненным ему военнослужащим ВСУ приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.26 марта 2025 года по автодороге в семи километрах от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы "Первого канала". На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими боевиками по приказу Бровди.В результате от полученных ранений скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд. Вместе с тем устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
Командиру ВСУ заочно предъявлено обвинение в гибели военкора "Первого канала" Прокофьевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди заочно предъявили обвинение в теракте, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, в начале 2025 года Бровди, являвшийся на тот момент командиром 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ, отдал подчиненным ему военнослужащим ВСУ приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.
26 марта 2025 года по автодороге в семи километрах от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы "Первого канала". На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими боевиками по приказу Бровди.
В результате от полученных ранений скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд. Вместе с тем устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
