Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
2026-01-24T10:35
2026-01-24T10:35
новости
теракт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
военкоры
украина
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди заочно предъявили обвинение в теракте, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным следствия, в начале 2025 года Бровди, являвшийся на тот момент командиром 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ, отдал подчиненным ему военнослужащим ВСУ приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.26 марта 2025 года по автодороге в семи километрах от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы "Первого канала". На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими боевиками по приказу Бровди.В результате от полученных ранений скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд. Вместе с тем устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорахВ зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров
новости, теракт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), военкоры, украина, россия
Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой

Командиру ВСУ заочно предъявлено обвинение в гибели военкора "Первого канала" Прокофьевой

10:35 24.01.2026
 
Военкор Первого канала Анна Прокофьева
Военкор Первого канала Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди заочно предъявили обвинение в теракте, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, в начале 2025 года Бровди, являвшийся на тот момент командиром 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ, отдал подчиненным ему военнослужащим ВСУ приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.
26 марта 2025 года по автодороге в семи километрах от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы "Первого канала". На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими боевиками по приказу Бровди.
В результате от полученных ранений скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд. Вместе с тем устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах
В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров
 
Лента новостейМолния