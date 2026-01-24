https://crimea.ria.ru/20260124/kakie-kompanii-zakhodyat-v-pervyy-v-krymu-industrialnyy-park-v-feodosii-1152601905.html

Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Порядка 13 предварительных соглашений заключено с резидентами для их захода на площадки первого в Крыму индустриального парка "Феодосия", преимущественно это строительные компании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.По словам Фроловой, власти Крыма уделяют много внимания созданию промышленной инфраструктуры. Это видно, в частности, по индустриальному парку "Феодосия", который был запущен в прошлом году и сейчас активно наполняется резидентами.Она уточнила, что на сегодняшний день заключено порядка 13 предварительных соглашений для захода резидентов в индустриальный парк "Феодосия".Проект первого в Крыму индустриального парка "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте. Новый объект был торжественно запущен в сентябре. Выступая на церемонии открытия, глава РК Сергей Аксенов сообщил, что преимущество этого парка для заходящих в него резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46%В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 годуКакие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям

Новости

