Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии
Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии
Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии
Порядка 13 предварительных соглашений заключено с резидентами для их захода на площадки первого в Крыму индустриального парка "Феодосия", преимущественно это... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Порядка 13 предварительных соглашений заключено с резидентами для их захода на площадки первого в Крыму индустриального парка "Феодосия", преимущественно это строительные компании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.По словам Фроловой, власти Крыма уделяют много внимания созданию промышленной инфраструктуры. Это видно, в частности, по индустриальному парку "Феодосия", который был запущен в прошлом году и сейчас активно наполняется резидентами.Она уточнила, что на сегодняшний день заключено порядка 13 предварительных соглашений для захода резидентов в индустриальный парк "Феодосия".Проект первого в Крыму индустриального парка "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте. Новый объект был торжественно запущен в сентябре. Выступая на церемонии открытия, глава РК Сергей Аксенов сообщил, что преимущество этого парка для заходящих в него резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет.
Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии

В индустриальном парке "Феодосия" около 13 резидентов – большинство строительные компании

07:03 24.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Порядка 13 предварительных соглашений заключено с резидентами для их захода на площадки первого в Крыму индустриального парка "Феодосия", преимущественно это строительные компании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.
По словам Фроловой, власти Крыма уделяют много внимания созданию промышленной инфраструктуры. Это видно, в частности, по индустриальному парку "Феодосия", который был запущен в прошлом году и сейчас активно наполняется резидентами.
"Если анализировать структуру составляющих резидентов, то здесь, наверное, вперед вырывается строительная отрасль. Учитывая то, что сегодня ведется огромная стройка не только у нас в Республике Крым, а это и соседние наши новые регионы. И строительные предприятия имеют лидирующее значение", – сказала гостья эфира.
Она уточнила, что на сегодняшний день заключено порядка 13 предварительных соглашений для захода резидентов в индустриальный парк "Феодосия".
Проект первого в Крыму индустриального парка "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте. Новый объект был торжественно запущен в сентябре. Выступая на церемонии открытия, глава РК Сергей Аксенов сообщил, что преимущество этого парка для заходящих в него резидентов заключается в полной готовности всех коммуникаций за бюджетный счет.
