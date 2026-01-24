https://crimea.ria.ru/20260124/dvoynoy-vzryv-proizoshel-na-obratnoy-storone-solntsa-1152650012.html

Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца

24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали очень мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Облака плазмы ушли в бок и не зацепили находящие рядом со звездой Венеру и Меркурий, так как они находятся сейчас далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны.Ранее сообщалось, что 23 января настала самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

