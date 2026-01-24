Рейтинг@Mail.ru
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/dvoynoy-vzryv-proizoshel-na-obratnoy-storone-solntsa-1152650012.html
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Ученые зафиксировали очень мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T16:32
2026-01-24T16:32
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
космос
новости
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150823998_0:124:985:678_1920x0_80_0_0_4c2d5502e6e04fb3a0a5a08b1e0b44c3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали очень мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Облака плазмы ушли в бок и не зацепили находящие рядом со звездой Венеру и Меркурий, так как они находятся сейчас далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны.Ранее сообщалось, что 23 января настала самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150823998_0:32:985:770_1920x0_80_0_0_d62c5e24b709b9cf02a77234e0db2e8b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос, новости, астрономия
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца

На Солнце произошел очень крупный двойной взрыв

16:32 24.01.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали очень мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло", - отмечают ученые.

Облака плазмы ушли в бок и не зацепили находящие рядом со звездой Венеру и Меркурий, так как они находятся сейчас далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны.
"Если гипотетические центры активности, которые все это произвели, проживут еще дней пять, то их можно будет увидеть с Земли. Солнце повернется, и они окажутся на его левом краю", - отметили в Лаборатории.
Ранее сообщалось, что 23 января настала самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.
Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Вспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикикосмосНовостиАстрономия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
17:29США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
17:21Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США
17:06Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
16:56Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
16:32Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
16:14В Киеве и Чернигове без света остаются 1,2 миллиона абонентов
15:56Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
15:34Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
14:41Более 210 тысяч гостей приняли музеи Севастополя в новогодние праздники
14:24В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
14:12Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников
14:05Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
13:45В Запорожской области 8000 жителей остались без света
13:28В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
13:02Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери
12:43В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
Лента новостейМолния