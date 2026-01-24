Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
На Солнце произошел очень крупный двойной взрыв
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали очень мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло", - отмечают ученые.
Облака плазмы ушли в бок и не зацепили находящие рядом со звездой Венеру и Меркурий, так как они находятся сейчас далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны.
"Если гипотетические центры активности, которые все это произвели, проживут еще дней пять, то их можно будет увидеть с Земли. Солнце повернется, и они окажутся на его левом краю", - отметили в Лаборатории.
Ранее сообщалось, что 23 января настала самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.
Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.