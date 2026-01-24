Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи на окраине Голой Пристани Херсонской области, судьба находившихся РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи на окраине Голой Пристани Херсонской области, судьба находившихся в машине членов медицинской бригады пока неизвестна. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено."Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе", - добавил Сальдо.Накануне дрон ВСУ нанес удар по служебному автобусу в Грайворонском округе Белгородской области. Ранения получили пять мирных жителей, автобус сгорел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
херсонская область, владимир сальдо, новости, атаки всу, атака всу на село хорлы в херсонской области, обстрелы всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи на Херсонщине – судьба людей пока неизвестна

10:54 24.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи на окраине Голой Пристани Херсонской области, судьба находившихся в машине членов медицинской бригады пока неизвестна. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ранним утром на въезде в Голую Пристань враг атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой. Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено.
"Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе", - добавил Сальдо.
Накануне дрон ВСУ нанес удар по служебному автобусу в Грайворонском округе Белгородской области. Ранения получили пять мирных жителей, автобус сгорел.
Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области
ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
 
Херсонская областьВладимир СальдоНовостиАтаки ВСУАтака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиОбстрелы ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
Лента новостейМолния