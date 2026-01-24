https://crimea.ria.ru/20260124/dron-vsu-udaril-po-mashine-skoroy-pomoschi-na-khersonschine-1152642599.html
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи на окраине Голой Пристани Херсонской области, судьба находившихся в машине членов медицинской бригады пока неизвестна. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено."Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе", - добавил Сальдо.Накануне дрон ВСУ нанес удар по служебному автобусу в Грайворонском округе Белгородской области. Ранения получили пять мирных жителей, автобус сгорел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
