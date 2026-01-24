https://crimea.ria.ru/20260124/dron-vsu-udaril-po-mashine-skoroy-pomoschi-na-khersonschine-1152642599.html

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи на окраине Голой Пристани Херсонской области, судьба находившихся РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T10:54

2026-01-24T10:54

2026-01-24T10:54

херсонская область

владимир сальдо

новости

атаки всу

атака всу на село хорлы в херсонской области

обстрелы всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи на окраине Голой Пристани Херсонской области, судьба находившихся в машине членов медицинской бригады пока неизвестна. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено."Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе", - добавил Сальдо.Накануне дрон ВСУ нанес удар по служебному автобусу в Грайворонском округе Белгородской области. Ранения получили пять мирных жителей, автобус сгорел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, атаки всу, атака всу на село хорлы в херсонской области, обстрелы всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)