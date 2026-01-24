Рейтинг@Mail.ru
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует... РИА Новости Крым, 24.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/19/1137592422_0:424:2048:1575_1920x0_80_0_0_3abd37af7e5f0f8775760b8081814f0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует болезни", рассказала РИА Новости ее дочь Анна Терехова.Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней "с добром и радостью".Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).
Новости
маргарита терехова, кино, театр, искусство , культура, россия, ссср, новости
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

10:02 24.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует болезни", рассказала РИА Новости ее дочь Анна Терехова.
"Состояние здоровья соответствует этой болезни, мама под наблюдением врачей", - сообщила Анна.
Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней "с добром и радостью".
"Хочу поблагодарить всех, кто любит маму, помнит ее работы. Мне пишет множество людей с пожеланиями здоровья, поздравлениями и прекрасными словами. Я всё читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять", - добавила дочь Тереховой.
Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кадр из художественного фильма Собака на сене
26 июня 2016, 13:26
"Собака на сене": скамейка Боярского и массовка из ЯлтыВ Ливадийском дворце сняли известный советский фильм "Собака на сене" с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях. В массовке были задействованы местные жители, а свидетелями съемочного процесса стали туристы.
 
Маргарита ТереховаКиноТеатрИскусствоКультураРоссияСССРНовости
 
