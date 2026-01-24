https://crimea.ria.ru/20260124/doch-margarity-terekhovoy-rasskazala-o-sostoyanii-zdorovya-aktrisy-1152641918.html
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует...
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует болезни", рассказала РИА Новости ее дочь Анна Терехова.Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней "с добром и радостью".Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
