https://crimea.ria.ru/20260124/doch-margarity-terekhovoy-rasskazala-o-sostoyanii-zdorovya-aktrisy-1152641918.html

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы

Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует... РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T10:02

2026-01-24T10:02

2026-01-24T10:02

маргарита терехова

кино

театр

искусство

культура

россия

ссср

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/19/1137592422_0:424:2048:1575_1920x0_80_0_0_3abd37af7e5f0f8775760b8081814f0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Народная артистка РФ Маргарита Терехова, которая долгое время страдает болезнью Альцгеймера, находится под наблюдением врачей, еу состояние "соответствует болезни", рассказала РИА Новости ее дочь Анна Терехова.Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью, призвала поклонников чаще смотреть фильмы с участием матери, вспоминать спектакли, думать о ней "с добром и радостью".Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, сейчас ей 83 года. Наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20160626/1105811444.html

россия

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита терехова, кино, театр, искусство , культура, россия, ссср, новости