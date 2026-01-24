Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской
Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской
Четыре человека получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильной мастерской в Краснодаре. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T18:07
2026-01-24T18:08
краснодар
краснодарский край
мчс краснодарского края
взрыв
газ
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильной мастерской в Краснодаре. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России пишет РИА Новости.Инцидент произошел в субботу на улице Соколова. Взрывной волной повреждена крыша здания.На месте работают 24 спасателя и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской

В Краснодаре четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в автомастерской

18:07 24.01.2026 (обновлено: 18:08 24.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильной мастерской в Краснодаре. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу на улице Соколова. Взрывной волной повреждена крыша здания.

"Произошел взрыв газового баллона в административном двухэтажном здании автомастерской с последующим обрушением кровли (ориентировочная площадь 100 квадратных метров), без последующего возгорания. В результате пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

На месте работают 24 спасателя и 10 единиц техники.
