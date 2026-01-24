https://crimea.ria.ru/20260124/chetyre-cheloveka-raneny-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-avtomasterskoy-1152651484.html

Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской

Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской

Четыре человека получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильной мастерской в Краснодаре. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T18:07

2026-01-24T18:07

2026-01-24T18:08

краснодар

краснодарский край

мчс краснодарского края

взрыв

газ

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильной мастерской в Краснодаре. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России пишет РИА Новости.Инцидент произошел в субботу на улице Соколова. Взрывной волной повреждена крыша здания.На месте работают 24 спасателя и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, мчс краснодарского края, взрыв, газ, происшествия, новости