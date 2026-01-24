https://crimea.ria.ru/20260124/chetyre-cheloveka-raneny-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-avtomasterskoy-1152651484.html
Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в автомастерской
2026-01-24T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильной мастерской в Краснодаре. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России пишет РИА Новости.Инцидент произошел в субботу на улице Соколова. Взрывной волной повреждена крыша здания.На месте работают 24 спасателя и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
