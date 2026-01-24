Рейтинг@Mail.ru
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
Вся бригада медиков автомобиля скорой помощи, атакованного украинским беспилотником в Херсонской области, погибла. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 24.01.2026
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вся бригада медиков автомобиля скорой помощи, атакованного украинским беспилотником в Херсонской области, погибла. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыться.Губернатор отметил, что боевики киевского режима совершили очередное военное преступление, поскольку убили мирных людей, которые спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке.
херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия, новости сво, скорая помощь, новости
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области при ударе дрона по машине скорой помощи погибла вся бригада врачей

15:23 24.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Голой Пристани Херсонской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи
В Голой Пристани Херсонской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вся бригада медиков автомобиля скорой помощи, атакованного украинским беспилотником в Херсонской области, погибла. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыться.
"Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что боевики киевского режима совершили очередное военное преступление, поскольку убили мирных людей, которые спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке.
