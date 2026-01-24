https://crimea.ria.ru/20260124/brigada-medikov-pogibla-v-rezultate-udara-drona-vsu-na-khersonschine-1152648440.html
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
Вся бригада медиков автомобиля скорой помощи, атакованного украинским беспилотником в Херсонской области, погибла. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T15:23
2026-01-24T15:23
2026-01-24T15:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вся бригада медиков автомобиля скорой помощи, атакованного украинским беспилотником в Херсонской области, погибла. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Первоначально следов гибели или ранений медиков на месте не обнаружено, поэтому была надежда, что им удалось где-то укрыться.Губернатор отметил, что боевики киевского режима совершили очередное военное преступление, поскольку убили мирных людей, которые спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
В Херсонской области при ударе дрона по машине скорой помощи погибла вся бригада врачей
15:23 24.01.2026 (обновлено: 15:25 24.01.2026)