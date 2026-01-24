Более 210 тысяч гостей приняли музеи Севастополя в новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20260124/bole-210-tysyach-gostey-prinyali-muzei-sevastopolya-v-novogodnie-prazdniki-1152646969.html
Более 210 тысяч гостей посетили музеи и другие достопримечательности Севастополя в новогодние праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Более 210 тысяч гостей посетили музеи и другие достопримечательности Севастополя в новогодние праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Более 210 тысяч человек побывали на экскурсиях, посмотрели музеи и другие достопримечательности Севастополя на новогодних каникулах", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам градоначальника, город в праздники посетили почти 10 тысяч туристов, это на 18% больше, чем годом ранее.Самыми популярными экскурсиями, по его словам, оказались автобусные туры и исторические квесты.Губернатор напомнил, что в целом за прошлый год Севастополь принял 420 тысяч туристов – на 72% больше, чем в 2024 году.
14:41 24.01.2026 (обновлено: 15:07 24.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Более 210 тысяч гостей посетили музеи и другие достопримечательности Севастополя в новогодние праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Более 210 тысяч человек побывали на экскурсиях, посмотрели музеи и другие достопримечательности Севастополя на новогодних каникулах", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам градоначальника, город в праздники посетили почти 10 тысяч туристов, это на 18% больше, чем годом ранее.
"В туристско-информационные центры Севастополя со 2 по 11 января за консультациями обратились свыше 760 человек — в сравнении с прошлым годом это на 17% больше. Люди интересовались праздничными мероприятиями, сувенирами, местной кухней, красивыми местами для фотосессий и, конечно, экскурсиями", - добавил Развожаев.
Самыми популярными экскурсиями, по его словам, оказались автобусные туры и исторические квесты.
Губернатор напомнил, что в целом за прошлый год Севастополь принял 420 тысяч туристов – на 72% больше, чем в 2024 году.
