Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов
Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T07:50
2026-01-24T07:50
2026-01-24T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 – над территорией Ростовской области, 22 – над территорией Белгородской области, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Курской области и по одному – над территориями Воронежской и Брянской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов
При атаке ВСУ на Крым и другие области России сбиты 75 дронов - Минобороны
24.01.2026