Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 – над территорией Ростовской области, 22 – над территорией Белгородской области, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Курской области и по одному – над территориями Воронежской и Брянской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

