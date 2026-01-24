Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине

https://crimea.ria.ru/20260124/armiya-rossii-unichtozhila-zavod-dalnoboynykh-bespilotnikov-na-ukraine-1152643393.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - добавили в ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
