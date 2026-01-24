Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики. Об этом... РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - добавили в ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине

Армия РФ нанесла удары по заводу дальних беспилотников и объектам энергетики на Украине

12:21 24.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар… по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - добавили в ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
