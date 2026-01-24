https://crimea.ria.ru/20260124/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1152643082.html

Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области

Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026

Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области

24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Армия России завершила освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

