https://crimea.ria.ru/20260124/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1152643082.html
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России завершила освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T12:07
2026-01-24T12:07
2026-01-24T12:12
министерство обороны рф
новости сво
украина
харьковская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151703791_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7bb96084e6b21f70e29e48cb812d91f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Армия России завершила освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151703791_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dae133671a44e79986861482fee9b6f6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, украина, харьковская область, новости, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области - Минобороны
12:07 24.01.2026 (обновлено: 12:12 24.01.2026)