Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260124/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-staritsa-v-kharkovskoy-oblasti-1152643082.html
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
Армия России завершила освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T12:07
2026-01-24T12:12
министерство обороны рф
новости сво
украина
харьковская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151703791_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7bb96084e6b21f70e29e48cb812d91f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Армия России завершила освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
украина
харьковская область
Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области

Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области - Минобороны

12:07 24.01.2026 (обновлено: 12:12 24.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Армия России завершила освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
