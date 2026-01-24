https://crimea.ria.ru/20260124/Kakoy-segodnya-prazdnik-24-yanvarya_-1117886392.html
Какой сегодня праздник: 24 января
2026-01-24T00:00
2026-01-24T00:00
2026-01-23T15:36
Что празднуют в мире
В мире – Международный день образования. Празднику всего несколько лет. Его утвердили в 2018 году на Глобальной конференции по вопросам образования в Брюсселе. В резолюции к празднику отмечается важность образования для достижения устойчивого развития планеты и говорится о правах на обучение, гарантированных каждому ее жителю.
Кроме того, на планете "сладкий" праздник – День эскимо. Именно 24 января 1922 года американский кондитер Кристиан Кент Нельсон получил патент на эскимо. А слово "эскимо", по одной из версий, пришло от французов: так они назвали детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Потому мороженое, "одетое" в шоколадный "комбинезон", и получило такое название.
Знаменательные события
В 1848 году началась Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии.
В 1720 году Петр I утвердил Морской устав Российской империи, где были изложены обязанности всех чинов на кораблях военного флота.
В 1931 году в Москве был основан цыганский театр "Ромэн" – самый старый и известный по всему миру из ныне действующих.
В 1984 году американская корпорация Apple выпустила первый персональный компьютер Apple Macintosh.
Кто родился
24 января 1848 года родился выдающийся русский живописец Василий Суриков. Современники считали его художником-"ясновидцем", которому открыто прошлое. Суриков прославился работами: "Милосердие самаритянина", "Боярыня Морозова", "Ермак", "Степан Разин". В честь мастера назван даже кратер на Меркурии.
В 1901 году в этот день на свет появился советский кинорежиссер Михаил Ромм. Признание режиссеру принесли фильмы о Владимире Ленине – "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году", снятые в 1930-е годы. Также в числе картин Ромма: "Человек №217", "Русский вопрос", "Адмирал Ушаков".
В 1942 году родился советский эстрадный певец, легендарный лирик Валерий Ободзинский. Исполнитель знаменит неповторимым стилем. Его музыкальные лиричные истории - "Восточная песня", "Эти глаза напротив", "Колдовство" – стали классикой.
Также 24 января родились актеры Нил Даймонд, Настасья Кински и Екатерина Климова, дирижер Юрий Башмет, писатель-фантаст Андрей Белянин и другие.