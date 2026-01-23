https://crimea.ria.ru/20260123/zhizn-na-pervom-meste-kak-minimizirovat-travmatizm-pri-dtp-1152632842.html

Жизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП

Жизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Жизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП

РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ежегодно от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет большое количество людей. Какие наиболее частые нарушения ПДД приводят к травмам и какой характер травм получают пострадавшие в ДТП, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым Лидия Прохасько и старший инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГАИ УМВД России по городу Симферополю, старший лейтенант полиции Алексей Шпадрев.Самые распространенные травмыСпециалист службы скорой помощи рассказала о самых частых травмах при ДТП."Если это автомобиль, то это сочетанные травмы, то есть повреждения органов и систем организма. У сбитых пешеходов - переломы костей конечностей, травмы грудной клетки. На федеральных трассах, где скорость выше, более тяжелые сочетанные травмы", - рассказала она.Несмотря на некоторое снижение общей статистики по пострадавшим и погибшим в ДТП, зафиксированное в 2024-25 годах, по информации Лидии Прохасько, в 2024 году на этапе скорой помощи констатировали смерть в ДТП 11 детей, а в 2025 - девяти."Разница небольшая, но это детские жизни. И почти во всех случаях не было специализированных детских автокресел. Вот поэтому такой печальный исход. В этом году за новогодние праздники было значительно меньше фактов ДТП, во всяком случае с пострадавшими, но три человека погибли. И это - пешеходы", - подчеркнула гостья эфира.Как их избежатьАлексей Шпадрев также обозначил, что в городском режиме движения кресло и ремень действительно спасают жизни людей."Во-первых, не дают в момент удара телу перемещаться не только вперед от инерции удара, но и при боковом ударе… это может быть удар о стойку, либо человек может разбить головой боковое стекло, и так далее. То есть ремень все равно держит человека... Ремень, это даже не обсуждается, так же, как и детское кресло - это большая безопасность", - подчеркнул он.Если машина переворачивается, добавила представитель скорой помощи, но люди были зафиксированы ремнями, а дети в креслах, то они получают минимум травм.Последствия неправильной помощиЛидия Прохасько также акцентировала внимание на проблеме неправильно оказанной помощи пострадавшим в ДТП до приезда скорой."У нас в Центре медицины катастроф скорой помощи работает учебно-тренировочный отдел, который обучает оказанию первой помощи разной категории. Там обучаются сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, то есть специализированные подразделения. И эти люди обладают знаниями, как оказать первую помощь, если они первыми прибыли на место ДТП. К сожалению большинство простых граждан не обучены, и у людей нет особой инициативы приобрести эти знания, что очень печально", - рассказала она.Главной опасностью при самостоятельных попытках вытащить пострадавшего человека из автомобиля медик назвала перелом позвоночника, особенно шейного отдела. Это может привести к трагедии и навсегда оставить человека инвалидом."Нужно понимать, что и как делать. Не смещать пациента, особо не поворачивать, чтобы не усугублять травму позвоночника. Если это мотоциклетная травма, то очень тяжело снять шлем у пациента. Когда мы снимаем, то обязательно два человека фиксируют голову, чтобы не было особых поворотов шеи, головы, чтобы не усугубить травму. Шлем снимается аккуратно", - разъяснила она.Оба спикера призвали всех соблюдать правила дорожного движения и изучать основы оказания первой медицинской помощи."Соблюдайте правила дорожного движения, и все будет хорошо. Будьте аккуратны за рулем. Пешеходы, переходите дорогу в положенных местах, потому что преобладающее количество из всех травмированных людей в ДТП, конечно, пешеходы", - сказала Лидия Прохасько.А сотрудник ГАИ подчеркнул необходимость водителям следить за техническим состоянием своего транспортного средства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

