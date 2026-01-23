Рейтинг@Mail.ru
Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США
Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США
Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T14:21
2026-01-23T14:21
владимир зеленский
украина
оаэ
переговоры
россия
политика
новости сво
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, сообщают местные СМИ.Возглавит украинскую делегацию глава офиса Андрей Ермак. В переговорную группу также войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник главного управления разведки Кирилло Буданов*, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
владимир зеленский, украина, оаэ , переговоры, россия, политика, новости сво, сша
Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США

14:21 23.01.2026
 
© AP Photo Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo Danylo Antoniuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, сообщают местные СМИ.
"Я расширил состав команды. Попросил отправить Скибицкого, чтобы были военные представители разведки", — цитирует Зеленского РИА Новости со ссылкой на местное издание.
Возглавит украинскую делегацию глава офиса Андрей Ермак. В переговорную группу также войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.
Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Владимир ЗеленскийУкраинаОАЭПереговорыРоссияПолитикаНовости СВОСША
 
