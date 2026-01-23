https://crimea.ria.ru/20260123/zelenskiy-rasshiril-sostav-delegatsii-na-peregovorakh-s-rossiey-i-ssha-1152631897.html

Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США

Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, сообщают местные СМИ.Возглавит украинскую делегацию глава офиса Андрей Ермак. В переговорную группу также войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов*, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план по Украине: эксперт назвал главные рискиПочему признание Крыма появилось в мирном плане СШАПутин сделал заявление о плане США по Украине

