Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского,... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Также Сийярто заявил, что как бы Зеленский ни вмешивался в венгерскую избирательную кампанию, ему стоит понимать, что "пока он видит нас, он не сможет втянуть Венгрию в войну и не сможет забрать деньги венгерского народа". Накануне Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным Штатам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерамСоюз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяЕвропа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров
венгрия, петер сийярто, политика, внешняя политика, в мире, выборы, владимир зеленский, новости
Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто

Зеленский вмешивается в предвыборный процесс Венгрии из-за денег - Сийярто

15:45 23.01.2026
 
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Зеленский начал свое участие в венгерской предвыборной кампании... Они прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии может появиться только в том случае, если нас убрать. По-видимому, у президента Зеленского есть союзники для этого, а именно брюссельцы", - сказал глава венгерского МИДа в видеообращении, опубликованном в соцсети.

Также Сийярто заявил, что как бы Зеленский ни вмешивался в венгерскую избирательную кампанию, ему стоит понимать, что "пока он видит нас, он не сможет втянуть Венгрию в войну и не сможет забрать деньги венгерского народа".
Накануне Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным Штатам.
