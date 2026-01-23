https://crimea.ria.ru/20260123/zachem-zelenskomu-vybory-v-vengrii---otvet-siyyarto-1152633338.html
Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского,... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Если на выборах в апреле к власти в Венгрии придет оппозиционное правительство, то оно одобрит отправку венгерских денег коррумпированному режиму Владимира Зеленского, поэтому он начал вмешиваться в предвыборную кампанию страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Также Сийярто заявил, что как бы Зеленский ни вмешивался в венгерскую избирательную кампанию, ему стоит понимать, что "пока он видит нас, он не сможет втянуть Венгрию в войну и не сможет забрать деньги венгерского народа". Накануне Владимир Зеленский после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным Штатам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерамСоюз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяЕвропа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров
