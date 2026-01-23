Рейтинг@Mail.ru
За Тимошенко внесли залог в 767 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 23.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260123/za-timoshenko-vnesli-zalog-v-767-tysyach-dollarov-1152638066.html
За Тимошенко внесли залог в 767 тысяч долларов
За Тимошенко внесли залог в 767 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 23.01.2026
За Тимошенко внесли залог в 767 тысяч долларов
Лидер украинской партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, обвиняемая в подкупе депутатов Верховной рады, подтвердила внесение за нее всей суммы РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T19:16
2026-01-23T19:16
украина
коррупция
в мире
юлия тимошенко
новости
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Лидер украинской партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, обвиняемая в подкупе депутатов Верховной рады, подтвердила внесение за нее всей суммы назначенного судом залога в 767,6 тысяч долларов. Об этом она сообщила на странице в социальной сети.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января 2026 года опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной Рады, где она обсуждала оплату голосования в парламенте. Тимошенко заявила, что на аудиозаписях не ее голос. В офисе партии "Батькивщина", лидером которой она является, прошли обыски.В специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины сообщили, что намерены подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой были предъявлены обвинения.Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом. Он также заявила, что "сдал" ее Национальному антикоррупционному бюро Украины Игорь Копытин – депутат от партии "Слуга народа".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко Тимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыски Почему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
украина, коррупция, в мире, юлия тимошенко, новости, политика
За Тимошенко внесли залог в 767 тысяч долларов

За обвиняемую в подкупе депутатов Рады Тимошенко внесли залог 767 тысяч долларов

19:16 23.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Лидер украинской партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, обвиняемая в подкупе депутатов Верховной рады, подтвердила внесение за нее всей суммы назначенного судом залога в 767,6 тысяч долларов. Об этом она сообщила на странице в социальной сети.
"Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог", - написала она.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января 2026 года опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной Рады, где она обсуждала оплату голосования в парламенте. Тимошенко заявила, что на аудиозаписях не ее голос. В офисе партии "Батькивщина", лидером которой она является, прошли обыски.
В специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины сообщили, что намерены подать ходатайство о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой были предъявлены обвинения.
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом. Он также заявила, что "сдал" ее Национальному антикоррупционному бюро Украины Игорь Копытин – депутат от партии "Слуга народа".
УкраинаКоррупцияВ миреЮлия ТимошенкоНовостиПолитика
 
