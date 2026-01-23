https://crimea.ria.ru/20260123/vyezdnoy-servis-vtb-stal-dostupen-na-vsey-territorii-kryma-1152629847.html

Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма

23.01.2026

Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма

Доставка розничных продуктов ВТБ стала доступна всем жителям Республики Крым и города Севастополь, сообщает пресс-служба банка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Доставка розничных продуктов ВТБ стала доступна всем жителям Республики Крым и города Севастополь, сообщает пресс-служба банка.Выездной сервис охватил более 1 тысячи населенных пунктов полуострова. За год его география расширилась более чем в 2,5 раза.Более 200 сотрудников банка ежедневно помогают клиентам оформлять карты, открывать счета и вклады, подключать дополнительные финансовые услуги. В четвертом квартале 2025 года клиенты ВТБ через выездной канал оформили 55 тысяч карт, открыли 9,5 тысяч накопительных счетов на 231 миллион рублей и подключили около 8 тысяч услуг защиты от мошенничества.Важно помнить, что выездные менеджеры банка не запрашивают при оформлении по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую конфиденциальную информацию. В разговоре уточняется только адрес, время доставки и наличие оригинала паспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

