Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма
Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма
23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Доставка розничных продуктов ВТБ стала доступна всем жителям Республики Крым и города Севастополь, сообщает пресс-служба банка.
Выездной сервис охватил более 1 тысячи населенных пунктов полуострова. За год его география расширилась более чем в 2,5 раза.
Более 200 сотрудников банка ежедневно помогают клиентам оформлять карты, открывать счета и вклады, подключать дополнительные финансовые услуги. В четвертом квартале 2025 года клиенты ВТБ через выездной канал оформили 55 тысяч карт, открыли 9,5 тысяч накопительных счетов на 231 миллион рублей и подключили около 8 тысяч услуг защиты от мошенничества.
"Наша задача – сделать банковские услуги максимально доступными для каждого жителя полуострова. И мы продолжаем развивать разные форматы обслуживания, ориентируясь, прежде всего, на комфорт клиентов. Сегодня выездной сервис ВТБ работает во всех муниципалитетах Крыма – от крупных городов до самых отдаленных населенных пунктов. Это особенно важно для пожилых людей, маломобильных граждан, жителей небольших поселков", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
Важно помнить, что выездные менеджеры банка не запрашивают при оформлении по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую конфиденциальную информацию. В разговоре уточняется только адрес, время доставки и наличие оригинала паспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.