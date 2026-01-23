https://crimea.ria.ru/20260123/vtb-uznal-na-chto-chasche-tratit-dengi-molodezh-1152625513.html
ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь
ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь - РИА Новости Крым, 23.01.2026
ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь
Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, приводится в исследовании ВТБ. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T11:13
2026-01-23T11:13
2026-01-23T11:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, приводится в исследовании ВТБ.В преддверии Дня российского студенчества (Татьянин день — ред.) банк проанализировал траты клиентов по молодежной карте.Самыми активными пользователями молодежной карты стали жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, Архангельской области и Чувашии. При этом самые высокие средние чеки отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области."Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте — они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба финорганизации.Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. В 2026 году праздник приходится на воскресенье.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, приводится в исследовании ВТБ.
В преддверии Дня российского студенчества (Татьянин день — ред.) банк проанализировал траты клиентов по молодежной карте.
Также в числе наиболее востребованных категорий — товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и АЗС. Средний чек в этих категориях составил 1,7 тысячи рублей. Наибольшие расходы зафиксированы при покупке электроники (в среднем 5,8 тысячи рублей), на маркетплейсах (2,7 тысячи рублей), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тысячи рублей).
Самыми активными пользователями молодежной карты стали жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, Архангельской области и Чувашии. При этом самые высокие средние чеки отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.
"Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте — они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба финорганизации.
Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. В 2026 году праздник приходится на воскресенье.
