ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь

Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, приводится в исследовании ВТБ. РИА Новости Крым, 23.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151267259_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_4106a510539cd2132456011ac03a4baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы, приводится в исследовании ВТБ.В преддверии Дня российского студенчества (Татьянин день — ред.) банк проанализировал траты клиентов по молодежной карте.Самыми активными пользователями молодежной карты стали жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, Архангельской области и Чувашии. При этом самые высокие средние чеки отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области."Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте — они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба финорганизации.Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. В 2026 году праздник приходится на воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

