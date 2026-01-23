https://crimea.ria.ru/20260123/vsu-dolzhny-pokinut-donbass--peskov-1152629256.html
ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
2026-01-23T12:59
2026-01-23T12:59
2026-01-23T13:06
новости сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса.Также европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на УкраинеПоловина Украины готова признать суверенитет России - СВРРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ
