ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль

ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль - РИА Новости Крым, 23.01.2026

ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль

Для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в чем...

2026-01-23T12:59

2026-01-23T12:59

2026-01-23T13:06

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_0d131ce3150aa4ea08dc50c22fee872e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса.Также европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на УкраинеПоловина Украины готова признать суверенитет России - СВРРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ

2026

Новости

