ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль - РИА Новости Крым, 23.01.2026
ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль - РИА Новости Крым, 23.01.2026
ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
Для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в чем... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T12:59
2026-01-23T13:06
новости сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.
донецкая народная республика (днр)
россия
украина
новости сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, россия, украина
ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль

ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль

12:59 23.01.2026 (обновлено: 13:06 23.01.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.

"Конечно, это - уход вооруженных сил (киевского) режима из Донбасса: за пределы административных границ", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса.
Также европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
Новости СВОСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиРоссияУкраина
 
