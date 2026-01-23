Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты - РИА Новости Крым, 23.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260123/vstrecha-putina-i-uitkoffa-glavnye-rezultaty-1152620539.html
Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты
Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, рассказал... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T06:18
2026-01-23T06:29
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
джаред кушнер
россия
сша
кремль
украина
оаэ
новости сво
миграционная политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152620403_0:90:3324:1960_1920x0_80_0_0_956230c5558cf69047ef2755e33fafa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Встреча началась в 23:25 вечера в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.Что обсуждалиНакануне Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Американский президент назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.О переговорах с Киевом 23 январяРоссия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.Представители Москвы вылетят в ОАЭ в ближайшие часы, они получили конкретные инструкции от президента.В рабочую группу по безопасности вошли представители руководства Минобороны России во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.Миллиард для Совета мираВ Абу-Даби также встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам: Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Они обсудят вопросы замороженных активов. Россия на переговорах в Кремле акцентировала готовность направить один миллиард долларов в Совет мира по Газе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными", - сказал он.

Встреча началась в 23:25 вечера в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.

Что обсуждали

  • Стороны условились, что будут и дальше поддерживать плотные контакты как по Украине, так и иным темам.
  • Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования конфликта.
  • Коснулись вопросов создания Совета мира по Газе и ситуации вокруг Гренландии.
  • Уиткофф и Кушнер поделились впечатлениям от контактов в Давосе.
Накануне Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Американский президент назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.

О переговорах с Киевом 23 января

Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Представители Москвы вылетят в ОАЭ в ближайшие часы, они получили конкретные инструкции от президента.
В рабочую группу по безопасности вошли представители руководства Минобороны России во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.
"Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", - сказал Ушаков.

Миллиард для Совета мира

В Абу-Даби также встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам: Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Они обсудят вопросы замороженных активов. Россия на переговорах в Кремле акцентировала готовность направить один миллиард долларов в Совет мира по Газе.

"Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной", - заключил Ушаков.

