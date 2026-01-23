https://crimea.ria.ru/20260123/vstrecha-putina-i-uitkoffa-glavnye-rezultaty-1152620539.html

Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты

Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, рассказал... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T06:18

2026-01-23T06:18

2026-01-23T06:29

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

джаред кушнер

россия

сша

кремль

украина

оаэ

новости сво

миграционная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152620403_0:90:3324:1960_1920x0_80_0_0_956230c5558cf69047ef2755e33fafa9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Встреча началась в 23:25 вечера в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.Что обсуждалиНакануне Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Американский президент назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.О переговорах с Киевом 23 январяРоссия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.Представители Москвы вылетят в ОАЭ в ближайшие часы, они получили конкретные инструкции от президента.В рабочую группу по безопасности вошли представители руководства Минобороны России во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.Миллиард для Совета мираВ Абу-Даби также встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам: Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Они обсудят вопросы замороженных активов. Россия на переговорах в Кремле акцентировала готовность направить один миллиард долларов в Совет мира по Газе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сша

украина

оаэ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер, россия, сша, кремль, украина, оаэ , новости сво, миграционная политика, новости, юрий ушаков, совет мира